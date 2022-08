Plácido Domingo responde a acusaciones; niega ser parte de una secta en Argentina

El tenor Plácido Domingo ha sido vinculado con la secta sexual denominada Villa Crespo, la cual operaba en Argentina gracias a un audio en donde supuestamente el español pide un encuentro sexual con una mujer para una visita al país sudamericano, escándalo ante el cual decidió romper el silencio.

Domingo visitó México para ofrecer un espectáculo en Monterrey, desde donde negó tener participación con el grupo delictivo cuya fachada era una escuela de yoga. El intérprete de 81 años ya había estado en el ojo público en 2019 cuando fue acusado por varias mujeres de conducta inapropiada, por lo que se disculpó tras aceptar su responsabilidad.

“Han visto que está todo comprobado, que no hay nada. Desgraciadamente no ha sido así; en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, puntualizó ante las cámaras de Ventaneando.

Aunque no explicó la situación detrás de la acusación ni cómo fue el origen de la grabación, en la cual no negó su voz, aseguró que se sintió traicionado. “Lo que siento mucho es que era un grupo que consideraba amigos, de músicos, estuvimos en una ocasión, que los invité a trabajar. Me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado”, agregó.

Las acusaciones contra Plácido Domingo

En medio de sus investigaciones, las autoridades en Argentina señalaron al lírico como cliente de una mujer llamada “Mendy”, así como unas aparentes conversaciones con el líder Juan Percowicz. A las actividades con personalidades de alto perfil las reconocían como ‘geishado VIP’.

Esto formó parte de un operativo de desmantelación que incluyó 50 allanamientos y 19 detenciones. El tenor no está acusado en la causa por ningún delito, pero fuentes aclararon a EFE que para los investigadores “es importante comprobar que la organización se relacionaba con personas reconocidas”.

El nombre de Plácido Domingo apareció en otras dos conversaciones registradas en abril pasado como marco de su presentación en el Teatro Colón, de Buenos Aires.

*Con información de EFE.