Alec Baldwin tuvo miedo de seguidores de Donald Trump tras disparo en 'Rust'

El actor Alec Baldwin aseguró que se preocupó por lo que podía pasarle luego del disparo en el set de la película independiente Rust, tras el cual murió la directora de fotografía Halyna Hutchins, luego de unas declaraciones del expresidente Donald Trump que lo hicieron incluso temer por su vida.

Después de que en octubre pasado el arma se disparara –el FBI recientemente concluyó que el histrión de 64 años apretó el gatillo–, Trump afirmó que Baldwin “probablemente le disparó a propósito”, palabras por las que “estaba mil por ciento nervioso”.

“El ex presidente de los Estados Unidos dijo que (yo) probablemente le disparé a propósito. Para mí, esa fue la única vez que me preocupé por lo que iba a pasar. Aquí estaba Trump, quien instruyó a la gente a cometer actos de violencia, y me estaba señalando con el dedo y diciendo que yo era responsable de la muerte”, le dijo el actor a CNN.

¿Por qué Alec Baldwin temía a seguidores de Trump?

A lo que se refiere fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por el que Trump fue acusado por el comité del Congreso de Estados Unidos de cometer un intento de golpe. Esta fue la razón por la que llegó a pensar si estaba en riesgo de una situación similar por parte de sus seguidores.

“Un grupo de personas fueron instruidas por el expresidente para ir al Capitolio y mataron a un oficial de la ley. Mataron a alguien. No crees que pensé para mis adentros: ‘¿Van a venir algunas de esas personas y matarme?’”, apuntó.

Después de que las autoridades de la investigación declararan que no se pudo haber disparado sin apretar el gatillo porque “los componentes internos en funcionamiento estaban intactos”, Baldwin ha expresado que no lo hizo.