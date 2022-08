Ellen DeGeneres habla de Anne Heche tras anuncio de muerte cerebral: ‘Es un día triste’

Este 12 de agosto, Anne Heche fue declarada con muerte cerebral tras un grave accidente automovilístico que sufrió el pasado 5 de agosto y por el cual tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Grossman Burn Center en el hospital West Hills, en Los Ángeles, California.

La noticia ha conmocionado al mundo entero, incluyendo a personas que en algún momento fueron cercanas a la actriz. Tal es el caso de Ellen DeGeneres, quien fue novia de Heche a finales de los noventa.

Ellen DeGeneres se despide de Anne Heche

Tras darse a conocer la noticia de que la actriz de 53 años sufrió muerte cerebral, la presentadora de televisión utilizó su cuenta de Twitter para emitir un tuit lamentando el hecho y enviando un mensaje de fuerza y acompañamiento a su familia.

“Este es un día triste. Les envío todo mi amor a los hijos, la familia y los amigos de Anne”, escribió la presentadora en un mensaje que al momento ya alcanzó más de 25 mil me gusta.

De acuerdo con las declaraciones que ha dado DeGeneres anteriormente, desde su ruptura, hace 22 años, no sabían una de la otra mas que lo que pudiera surgir en medios de comunicación.

¿Cómo fue la relación entre Anne Heche y Ellen DeGeneres?

El medio Vanity Fair indica que la actriz y la conductora se conocieron en una fiesta de la revista en 1996, pero no fue hasta 1997 que hicieron pública su relación, cuando ambas se encontraban en la cúspide de sus respectivas carreras. Sin embargo, terminaron repentinamente en el año 2000.

Las actrices se convirtieron en la primera pareja abiertamente lésbica de Hollywood, y también en la más ‘poderosa’, ya que comenzaron a darle visibilidad a este sector de la comunidad LGBT+ en una década donde la homosexualidad era mal vista.

Heche y DeGeneres no escatimaron en mostrar su amor públicamente, con lo que comenzaron a romper algunas barreras impuestas por ideas conservadoras. Se dejaron ver tomadas de la mano en eventos, presentaciones o simplemente paseando por la calle.

Se dice que fue una relación muy intensa, ya que ambas estaban dispuestas a correr ciertos ‘riesgos’, como la pérdida de contratos millonarios. Incluso se hablo de que estaban dispuestas a casarse si

Lamentablemente, se informó de su ruptura en el año 2000. ¿La razón? Hasta la fecha se desconoce.

Se habla de una infidelidad por parte de Heche, pues inmediatamente después de terminar con la presentadora, se involucró sentimentalmente con Coleman Laffoon, quien era considerado un gran amigo de DeGeneres.

“Simplemente se fue un día. No he vuelto a hablar con ella. La gente tiene muchas preguntas acerca de nuestra ruptura, yo también las tengo. Me siento traicionada. Además, yo le conozco. Estaba en mi gira, -Laffoon- era como un hermano para mí”, compartió en alguna ocasión Ellen.