Actriz, activista y madre: ella es Amber Heard, protagonista en el juicio vs. Johnny Depp

El juicio más mediático de los últimos años es el protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard, en el que se han conocido detalles de su matrimonio (que duró únicamente un año y medio), como abuso físico y psicológico, además de infidelidades, mentiras y otras situaciones que seguramente se irán revelando.

Entre Depp y Heard existe una diferencia de 22 años y una amplia trayectoria; mientras que Depp ya había participado en películas como El joven manos de tijera (1990) o Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra (2003), Amber Heard apenas iniciaría su carrera en el cine.

¿Quién es Amber Heard?

Amber Laura Heard, conocida solamente como Amber Heard, es una actriz, modelo, activista y mamá nacida en Austin, Texas, el 22 de abril de 1986. Hija de una investigadora de Internet y un dueño de una constructora, abandonó la escuela católica a los 17 años para seguir su sueño de ser actriz.

‘Los primeros pininos’ de Amber Heard

Precisamente a los 17 estaría realizando sus primeras actuaciones en videos musicales y algunos papeles secundarios en series como Jack & Bobby (2004), The Mountain (2004), y el OC (2005). Sin embargo, su debut cinematográfico llegaría en la cinta Friday Night Lights (2004) con un papel menor.

Después llegarían los papeles secundarios para películas como Drop Dead Sexy (2005), North Country (2005), Side FX (2005), Price to Pay (2006), Alpha Dog (2006) y Spin (2007). Dos años después de su debut llegaría el primer papel protagónico en All the Boys Love Mandy Lane, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2006 pero no llegó hasta las salas comerciales de Estados Unidos en 2013.

Su ascenso a la fama

Con el paso de los años, la popularidad de Amber Heard fue elevándose considerablemente, teniendo papeles importantes para cintas como Zombieland (2009), Infierno al volante (2011) y Diario de un seductor (2011) por mencionar algunas.

Después de actuar en varias películas, 2017 fue un año importante para Heard, pues incursionó en el Universo Extendido de DC como Mera, la reina atlante de Aquaman, en la película de superhéroes Liga de la Justicia (2017). Después repitió el papel al año siguiente en Aquaman (2018) y tres años después en Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021).

Siguiendo en la misma línea de películas de superhéroes, aparecerá en Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de Aquaman que comenzó a filmarse en el verano de 2021 y se lanzará a fines de 2022.

El lado activista de Amber Heard

En los últimos años, la actriz también ha sido reconocida como activista por los derechos humanos; para ser más precisos, desde 2018. Algunas de las organizaciones con las que está involucrada son Amnistía Internacional y The Art of Elysium.

Se ha declarado públicamente defensora de los derechos de las mujeres y los niños. De acuerdo con el sitio de la ONU, la actriz también ha colaborado con la Sociedad Médica Sirio Americana para visitar a refugiados en Siria, por mencionar algunas de sus obras.

En 2019, Heard dijo a la revista Wonderland Magazine que muchas veces las personas tienen un concepto de ella totalmente alejado de la realidad, pues no conciben que con su atractivo físico también contribuya a causas sociales y de defensa de derechos humanos.

“A menudo, lo que se conoce de mi es diferente de mis contribuciones. Es como si la belleza y el cerebro no pudieran ir juntos”, expresó en aquella ocasión.

Vida sentimental de Amber Heard

La pareja más famosa que se le conoce a Amber Heard es Johnny Depp, con quien comenzó un noviazgo en 2021, se casó en 2015 y se divorció en 2016; y claro, también es quien la llevó a uno de los juicios más problemáticos de los últimos años. Sin embargo, la vida sentimental de la actriz va más allá.

En 2010, Amber se habría declarado bisexual en el evento del 25 aniversario de GLAAD. Entre sus parejas oficiales se encuentran la fotógrafa estadounidense Tasya van Ree, con quien mantuvo una relación desde 2008 hasta 2012 y en donde ya había registros previos de violencia doméstica, por lo cual fue arrestada en Washington en 2009.

Después de su divorcio de Depp, Heard salió con el empresario Elon Musk durante aproximadamente dos años (de 2016 a 2018) y la pareja habría puesto fin a su relación en buenos términos. Ya para 2020 comenzó a salir con la directora de fotografía Bianca Butti.

La maternidad

Actualmente es madre de una pequeña llamada Oonagh Paige Heard, quien cumplió recientemente un año. Se dice que el ‘Paige’ fue puesto en honor a su madre, Patricia Page, quien falleció en 2020.

Cuando anunció el nacimiento de su bebé, también confesó que años atrás había tomado la decisión de ser madre sin la necesidad de tener una pareja o estar casada para ello, y que la maternidad la ejercería ‘bajo sus propias condiciones’.

En esa misma publicación, también hizo una reflexión sobre el rol de ser madre y mujer en la época actual. “(pensar en) lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestros destinos de este modo”.