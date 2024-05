Se reunió con Cheems: Muere Kabosu, perrita de los memes de Doge y la criptomoneda

“No me duele, me quema, me lastima”... Kabosu, mejor conocida como ‘Doge’, perrita de la raza Shiba Inu famosa por protagonizar un sin fin de memes en redes sociales, murió este 24 de mayo a los 18 años, anunció su dueña Atsuko Sato, y los usuarios la recordaron junto a Cheems, otro perro famoso en el internet que murió en 2023.

“Me quedé en un sueño profundo, falleció suavemente como si se durmiera, mientras era acariciado por mí, muchas gracias por tanto amor”, compartió Kato en la página de X dedicada a la perrita para anunciar su fallecimiento.

Tal fue el impacto que tuvo Doge gracias a sus fotos virales en Internet, que inspiró la creación de una criptomoneda llamada ‘Dogecoin’ la cual muestra el rostro de Kabosu. Fue promocionada por Elon Musk en X (antes Twitter).

¿Cuál es la historia de Doge?

Doge nació en un refugio de animales en Japón, pero fue abandonada junto a otros 18 ‘lomitos’ cuando cerró el lugar (se desconocen los motivos). Kabosu fue rescatada por Kato cuando tenía tres años.

“El 2 de noviembre de hace 15 años le dimos la bienvenida a Kabosu a nuestra familia. Todavía la recuerdo en el primer día que llegó a casa. Estaba asustada, sentada en un rincón de la habitación, inmóvil y en silencio. Ella simplemente se me quedó mirando con esos grandes ojos redondos”, escribió Kato en la página de X kabosumama.

Memes de Doge y Cheems

Como homenaje y despedida a Kabosu, usuarios de redes sociales compartieron imágenes sobre la perrita donde se da el encuentro con Cheems, cuyo nombre real era Balltze y con el que compartió memes.

Usuarios recordaron a Cheems tras la muerte de Doge. (Captura: Redes sociales)

'Cheems' le dio la bienvenida a 'Doge' en el cielo, según usuarios de X. (Captura: Redes sociales)

'Doge' murió a los 18 años. (Captura: Redes sociales)

'Doge' era confundida con 'Cheems'. (Captura: Redes sociales)

'Cheems' murió en 2024 y 'Doge' este viernes 24 de mayo. (Captura: Redes sociales)

Los internautas expresaron su tristeza por la muerte de Doge. (Captura: Redes Sociales)

Cheems se hizo viral en 2017 gracias a una imagen de su Instagram y constantemente era comparado con Doge. (Foto: @balltze)

Memes de Cheems y Doge. (Foto: Redes sociales)

Memes en los que salen Cheems y Doge. (Foto: Redes sociales)

¿De qué murió Doge?

Atsuko Kato, dueña de ‘Doge’, anteriormente compartió en sus redes sociales fotos donde Kabosu aparece con una andadera que necesitaba para poder caminar e informó que, además de los problemas de movilidad, comenzó a tener dificultades relacionadas con la edad. No podía comer por sí sola y tenía que acudir periódicamente al hospital a revisiones.

Fue diagnosticada con linfoma crónico y una enfermedad hepática. Debido a las complicaciones en la salud de ‘Doge’, murió en los brazos de Kato.

Doge se viralizó por su rostro que ha sido interpretado de varias maneras. (Foto: Instagram / @kabosumama)

¿Qué es el linfoma crónico, enfermedad que padecía Doge?

El linfoma es un cáncer presente en la sangre y en el sistema linfático, de acuerdo con el portal Morris Animal Foundation, se presenta en perros de mediana edad (siendo los 9 años el promedio).

Los síntomas del linfoma en perros son los siguientes:

Pérdida de peso

Letargo

Anorexia

Inflamación de ganglios linfáticos

Vómitos

Diarrea

Dificultad para respirar

No todos los casos de linfoma presentarán los mismos síntomas, estos dependerán de cada can.

Doge inspiró la creación de 'Dogecoin'. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cómo se hizo famosa Doge, perrita de los memes?

Atsuko Sato publicó en 2010 una foto de Kabosu donde se ve a la Shiba con una expresión facial que fue interpretada de múltiples formas: preocupación, curiosidad o confusión; la imagen que todos conocemos de Doge.

Sin embargo, para que fuera viral tuvieron que pasar tres años (en 2013), pues su expresión llamó la atención de varios internautas.

A partir de ese momento fue apodada Doge y se convirtió en la protagonista de un sinfín de memes en las redes sociales.