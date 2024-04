La Fiesta del Libro y la Rosa 2024: Actividades y talleres en abril

Me dolió recordar tanto, me cimbró narrar mis ausencias, pero lo hice con una meta que vale más, y es hacer visible ese México que duele y duerme bajo tierra.



Lo recaudado será para los huérfanos de los desaparecidos. Ellos no merecen ser invisibles.