WhatsApp nos falló, pero los memes no: Los mejores de la caída de la app este 3 de abril

WhatsApp registró errores este 3 de abril y los memes no tardaron. (Foto: AP / Especial).

¡WhatsApp nos ha fallado! Luego de que los usuarios de la aplicación de mensajería reiniciaron una y otra vez su aplicación y hasta el modem del Internet, de nuevo los memes que salieron de inmediato confirmaron fallas en la aplicación este 3 de abril.

Pero que no “cunda el pánico”, los memes ya salieron para salvar el día mientras las personas corrieron a otras aplicaciones como Telegram, correos electrónicos, SMS, mensajes directos de Instagram y X, “inbox, neni” de Facebook o recurrieron al antiguo “¿te puedo llamar?”.

Como siempre, los internautas recordaron que X casi nunca falla y sacaron a colación otras frecuentes caídas de sistemas, como los pagos del Oxxo, además del pequeño recreo que se pudieron hacer quienes reciben su trabajo por esta vía.

¿Qué pasó con WhatsApp hoy?

En la app del teléfono celular, los ‘crush’ se quedaron sin recibir el “buenos días, tardes ya”; mientras que los ‘Godinez’ de WhatsApp web vieron un mensaje: “Estamos teniendo problemas para conectar con WhastApp. Por favor vuelve a intentarlo en unos minutos”.

Al respecto, Downdetector registró problemas desde el mediodía de este miércoles: el 67 por ciento tiene problemas para comunicarse por medio de la plataforma; el 25 por ciento asegura que tiene problemas con la conexión y el 11 por ciento con la aplicación.

A través de X, la empresa de mensajería escribió: “Sabemos que algunas personas están experimentando problemas en este momento, estamos trabajando para que las cosas vuelvan al 100% para todos tan pronto como sea posible”.

Lo mismo ocurrió el pasado 23 de marzo, cuando algunos usuarios reportaron problemas con su servicio de WhatsApp; en tanto, el 5 de marzo se interrumpió el servicio mundial de la familia de aplicaciones de Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram y WhatsApp), cuando más de 500 mil personas dijeron que no podían acceder a sus apps, según datos de Down detector.

TODA LA GENTE llegando a twitter para comprobar que se ha caído whatsapp



pic.twitter.com/0eZIqAj7En — Igna (@lgnacioduh) April 3, 2024

Memes sobre la caída de WhatsApp hoy, 3 de abril. (Foto: Redes sociales)

Whatsapp se cayó y los memes aparecieron en X. (Foto: X / @SoySimpsonito).

X es siempre el medio confiable para comprobar la caída de Whatsapp. (Foto: @En_Jupiter_).