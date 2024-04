Gepe rinde tributo a la dignidad con ‘Paloma’, primer sencillo de su nuevo álbum: ‘Admiro el esfuerzo’

Gepe estrenó a finales de febrero 'Paloma', primer sencillo de su nuevo álbum discográfico, que aún no tiene nombre. (@rodphotography / Cortesía Gepe)

La música siempre será un viaje lleno de emociones, sensaciones y momentos, mismos que podemos revivir cada vez que escuchamos melodías en particular. Sin embargo, también es transporte de mensajes poderosos, como los que Gepe siempre busca llevar.

Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda, mejor conocido en el medio artístico como Gepe, es un músico, compositor y multiinstrumentista originario de Chile “con alma mexicana”, que ha dejado ver su amor por nuestro país en las múltiples visitas que ha realizado (como la más reciente, desde mediados de marzo y hasta inicios de abril).

Recientemente, este músico estrenó ‘Paloma’, el primer sencillo que se desprende de su próximo material discográfico, mismo del cual todavía no brinda tantos detalles, pero que augura el éxito tal y como lo ha hecho su primera ‘probadita’.

Portada de 'Paloma', sencillo de Gepe. (Foto: Cortesía Prensa Gepe)

‘Paloma’ no es una canción de amor: Gepe

“This is not a love song”, es la primera frase a modo de ‘advertencia’ para todos aquellos que escuchen este tema que se desprende de un nuevo disco que verá la luz a mediados de 2024.

Y en efecto, no es el clásico tema que se toca en gran parte de las canciones que existen e incluso en su mismo repertorio; dista de canciones como ‘Hablar de ti’ o ‘Fruta y té', pero eso es parte de lo que la hace especial, además de que en esta trabaja en colaboración con Belencha Mena.

En una entrevista con El Financiero, Gepe nos compartió que, en efecto, ‘Paloma’ no es una canción de amor, pero hizo mención de esto porque también se trata de una referencia a otros artistas gracias a que, durante su proceso creativo, los estuvo escuchando por mucho tiempo.

“Una cita a una banda que se llama Public Image, que tiene una canción, creo que uno de sus sencillos más famosos, se llama ‘This is not a love song’, y que dice eso todo el rato (…) estaba pegado con eso porque lo escuchaba mucho”, compartió.

Gepe presentó su nuevo sencillo el pasado 22 de febrero, llamado 'Paloma'. (Foto: @rodphotography)

Gepe platica sobre ‘Paloma’: ¿De qué trata su nueva canción?

En efecto, esta canción, que estrenó el pasado 22 de febrero, se trata de una metáfora sobre el esfuerzo de todos aquellos que día con día buscan dar lo mejor de sí en el ámbito donde se desarrollan, a pesar de que no siempre se sientan bien (he de ahí las ‘alas rotas’ de las que habla).

“La paloma que habita en las ciudades, que bien puede tener el ala rota, le puede faltar una uña, que se lleva una pata o lo que sea y ahí está, luchando por vivir. Y un poco la gente también es así a veces y yo admiro mucho eso”, dijo.

‘Paloma’, con Belencha Mena, es una canción donde el artista chileno le hace honores a todos aquellos que día con día se esfuerzan por dar lo mejor de sí.

“Admiro mucho ese esfuerzo por sobrevivir de manera digna, de manera potente, sanadora y reponedora; de eso se trata en general la letra de la canción, va por ese lado como de rendir tributo al esfuerzo, a la dignidad y la gracia con que ciertas personas se sobreponen a las dificultades de la vida”, explicó a El Financiero.

Además, tiene una segunda lectura gracias a la figura de la paloma como animal que simboliza paz en muchos sitios. “Tiene que ver justamente con la paloma, una imagen la cual uno tiene muy presente y que tiene que ver con la paloma blanca de la paz, como muy pura”, agregó.

La nueva canción de Gepe es una colaboración con la artista Belencha Mena. (Foto: Facebook @gepeoficial)

Nuevo disco de Gepe: Esto es lo que sabemos

Durante la plática que Gepe sostuvo con El Financiero, nos contó que su próximo material discográfico está cargado de trabajo, amor y esfuerzo, mismo que se vio reflejado en el primer sencillo.

Sin embargo, hay algunos detalles que todavía no tiene bien definidos, como el nombre del mismo, pues en más de una ocasión lo ha modificado y, sorprendentemente, aún no sabe cómo se llamará.

“El nombre del disco lo tuve… está de hecho ahora en un momento bien de transición porque llevaba un montón de tiempo, casi más de un año yo diría, con un nombre, y ahora, una vez que escuché todas las canciones reunidas, dije ‘No sé, tengo que cambiarlo’, así que justamente estoy en ese momento de cambio”.

No obstante, aseguró que, en cuanto lo tenga, será anunciado a través de sus redes sociales.

Otro de los problemas que suelen tener los músicos es al momento de elegir los temas que incluirán en un material discográfico, ya sea EP o LP. En el caso de Gepe ocurrió lo mismo, pues de las 20 canciones que tenía preparadas, solo eligió 13.

¿Cómo elegir las canciones de un nuevo disco? Gepe explica su ‘método’

Para esto, el artista tiene como punto de partida el nombre del disco, que actualmente está indefinido, por lo cual podría resultarle más complicado en este punto.

“Es super difícil definir cuál es el criterio (para elegir las canciones). Yo encuentro en mi experiencia que tiene directa relación con el nombre del disco. Y justamente, como ahora está, como te decía, en una nebulosa, la definición de esas 13 canciones está un poco más esquiva”, se sinceró.

Sin embargo, en producciones anteriores ha tomado un criterio relacionado con el concepto del disco, para que la mayoría de canciones cobren sentido.

“El criterio en general que yo he ocupado siempre ha sido como (…) a mí siempre me hace sentido que haya canciones que tengan directa relación con el concepto del disco, más allá del título (...) dejamos dos que se desprendan un poco de eso y que abran el camino como si comenzase otro disco hacia el final“, explicó.

José Pérez es el artista chileno encargado de gran parte del concepto visual para el nuevo álbum de Gepe y sus canciones. (Foto: Captura de pantalla / Facebook @gepeoficial)

¿Qué quiere decir con eso? Que exista cierta disrupción en el disco, pues no necesariamente todas las canciones tienen que ser exactamente acordes con el concepto del mismo.

Incluso, lo ve como una ventaja para abrir nuevos caminos musicales; es decir, el comienzo de un nuevo álbum o viaje hacia otros temas.

“Hay unas canciones que, como que no te suenan parte del disco. Eso me gusta, como que hay un ruido ahí; es como ‘ok, estas las entiendo, pero estas qué raro’. Ese tipo de sensación me gusta”, explicó.