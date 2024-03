Modelo estadounidense critica a los organilleros de Ciudad de México y su agencia la despide

La modelo Breanna Claye criticó el sonido de los organilleros y no se imaginó todo lo que sucedería después, entre las consecuencias quedarse sin empleo. La modelo desató una polémica donde llamó al sonido de los organilleros como ‘contaminación auditiva’.

La modelo estadounidense reside en Ciudad de México y su comentario ha generado un debate en redes sociales sobre la tolerancia cultural y la gentrificación del país.

¿Qué dijo la modelo estadounidense sobre por organilleros?

La modelo, Breanna Claye, compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde catalogó el sonido de los organilleros como el “sonido número 1 más molesto de México”.

“Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien, que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien”, informó la modelo en su publicación.

A través de redes sociales, la postura no fue recibida de la mejor manera y los usuarios calificaron las declaraciones de Breanna como una falta de respeto a una práctica que cuenta con una larga trayectoria y tradición en las calles de la capital mexicana.

La agencia de la modelo expresó su opinión ante las declaraciones de la misma. (Foto instagram quetarojas)

Los usuarios de redes sociales compartieron distintas opiniones, entre las que se encontraba que en caso de no gustarles la forma de vida, se podrían ir de la capital mexicana.

Tras la críticas, la modelo respondió y se mantuvo firme con su postura inicial, donde agregó comentarios sobre la libertad de expresión y la hipocresía que enfrenta como estadounidense viviendo en el extranjero.

“Vivir como americano fuera de USA me ha hecho entender que todo el mundo puede tener una opinión menos tú. Ignorancia y obsesión mezclada todo en uno”, compartió la modela en un nueva publicación.

Breanna Claye criticó a los organilleros de la Ciudad de México. (Foto: captura de pantalla Breanna Claye)

¿Qué pasó con Breanna, modelo estadounidense?

Tras las declaraciones de la joven, la agencia de modelos, Queta Rojas, rompió la relación laboral y personal con la modelo y compartió el siguiente comunicado.

“En Queta Rojas valoramos y respetamos la diversidad de culturas y opiniones. Lamentamos cualquier malentendido causado por el reciente comentario de una de nuestras modelos y queremos dejar en claro que no compartimos su opinión. Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia hemos decidido no continuar con su representación”.

¿Quién es la modelo estadounidense que se quejó de los organilleros?

Se trata de Breanna Claye, una joven afroamericana, modelo que también se ha desempeñado como profesional del desarrollo de empresas publicitarias.

También tiene un canal de Youtube, en donde ha mostrado su vida en un departamento en la colonia Condesa desde el 2022.