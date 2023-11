Flow Fest 2023: Horarios, transporte, clima y todo lo que debes saber del festival

El festival de música urbana más grande de México, Coca-Cola Flow Fest 2023, está a punto de iniciar. ¿Ya estás listo para ver a tus artistas favoritos en acción?

Uno de los festivales más esperados del año regresará con artistas como Maluma, Wisin y Yandel, Feid, Ozuna, Tego Calderón y Danny Ocean, por mencionar solo algunos de los que forman parte del cartel. Además, habrá un invitado de lujo: el DJ Marshmello.

¿Cuándo y dónde será el Flow Fest 2023?

La edición 2023 del Coca-Cola Flow Fest tendrá lugar este fin de semana, los próximos sábado 25 y domingo 26 de noviembre. ¡Estamos a solo unos días!

Como cada año, la cita para todos los amantes del reggaetón, trap, hip hop y sus variantes será en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400. Ciudad de México).

El 25 y 26 de noviembre será el Flow Fest 2023. (Foto: Instagram @cocacola_flow)

Horarios del Coca-Cola Flow Fest 2023

No solo para el Flow Fest: en todos los festivales, una de las cosas que más esperan los asistentes son los horarios en los que cada artista se presentará.

Para el caso del Flow Fest, serán cuatro escenarios en los que se distribuyan las diferentes presentaciones:

Escenario Coca-Cola.

Coke Studio Stage.

Escenario Sprite.

Escenario Dembow Vicky.

Hasta hace unos días, se desconocía cómo se iban a organizar los horarios hasta que en las redes sociales del Flow Fest se anunció cómo iban a quedar.

El sábado, las actividades comenzarán alrededor de las 13:50 horas con la presentación de Varovier en el Escenario Coca-Cola, seguido de Mar a las 14:00 horas en el Escenario Dembow Vicky. En tanto, el último acto serán Wisin y Yandel, quienes acabarán alrededor de las 2:00 horas. Te dejamos los horarios completos a continuación.

Horarios del sábado 25 de noviembre, Flow Fest 2023. (Foto: Facebook / @ColaColaFlow)

En cuanto al domingo, Michael G abrirá el Escenario Sprite a las 13:35 horas, y el día cerrará con dos shows muy esperados: El de Maluma en el Escenario Coca-Cola, que acabará a la 1:50 horas, y Guetto Kids en el Escenario Dembow Vicky; este cerrará a las 2:00 aproximadamente. Horario completo acá abajo.

Horarios del domingo 26 de noviembre, Flow Fest 2023. (Foto: Facebook / @ColaColaFlow)

¿Cómo llegar y salir del Coca-Cola Flow Fest?

Aunque habrá oportunidad de que lleves tu automóvil para estacionamiento, no está de más prevenirse y saber cuáles rutas se pueden tomar para llegar hasta la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En un mapa publicado por el festival en sus redes sociales, se muestra que el estacionamiento general será por las puertas 9 y 15 del Foro Sol, mientras la puerta 7 estará abierta para estacionamiento exclusivo incluido en el boleto Citibanamex Plus.

Mapa de estacionamiento para el Coca-Cola Flow Fest 2023. (Foto: Facebook / @CocaColaFlow)

No obstante, también podrás llegar en transporte público. Las puertas que estarán abiertas son la 6 y 15, por lo que las alternativas son varias.

Metro: Ciudad Deportiva , de la línea 9 (café) . Esto para entrar por la puerta 6.

, de la . Esto para entrar por la puerta 6. Trolebús: Línea 2 del Trolebús , en la estación Ciudad Deportiva . También para la 6.

, en la . También para la 6. Metrobús: Línea 2 (morada), en las estaciones Iztacalco y UPIICSA. La puerta 15 es la más cercana a esta opción.

Solo hay que tomar en cuenta que el sistema de transporte público está activo hasta las 0:00 horas, para que tomes tus precauciones.

Mapa del Coca-Cola Flow Fest 2023. (Foto: Facebook / @CocaColaFlow)

¿Qué sí y que no puedo llevar al Flow Fest?

Como en cualquier festival o concierto, hay objetos que pueden acompañarte y algunos otros que tendrás que dejar fuera antes de intentar ingresar al Autódromo para el Flow Fest.

Se hizo pública una lista en la que te explican a grandes rasgos qué productos ‘sí tienen flow’ y cuáles ‘no tienen flow’, esto como juego de palabras alusivo al nombre del festival.

Entre las cosas que sí puedes ingresar, son lentes de sol, batería externa para celular, toallas y tampones, y maquillaje en polvo. La lista completa estará a continuación.

Objetos permitidos para el Coca-Cola Flow Fest 2023. (Foto: Facebook / @CocaColaFlow)

Por otro lado se encuentran aquellos objetos que debes evitar llevarte, para que te permitan la entrada sin mayor problema y no te los retengan. Entre esos están comida o bebida externa al lugar, paraguas o sombrillas, láser, cigarros o vapes. Acá la lista.

Objetos no permitidos para el Coca-Cola Flow Fest 2023. (Foto: Facebook / @CocaColaFlow)

De igual forma, hay bolsas permitidas y bolsas que no. Básicamente, solo pueden ingresar cangureras o bolsas que no pasen los 30x30 centímetros, mismas que deben ser transparentes. Mochilas o bolsas más grandes no podrán entrar.

Clima para el Flow Fest 2023

El Autódromo Hermanos Rodríguez, casa del Flow Fest, está ubicado en Ciudad Deportiva, alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México.

Históricamente, los días en que se ha desarrollado el festival de música urbana, que por lo general es el cuarto fin de semana de noviembre, los días suelen ser calurosos. Sin embargo, hablemos de cuáles serán las temperaturas por día.