Tecate Pa’l Norte: ¿Cuál es la diferencia de precios de los abonos entre la edición 2023 y 2024?

Este martes inició la venta general de abonos del Tecate Pa’l Norte 2024, misma que ya se encuentra en las últimas fases de venta, donde el costo ha generado una amplia conversación en redes sociales.

Fue precisamente en sus plataformas digitales donde el festival a realizarse en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León anunció que tres de los tipos de abonos disponibles ya estaban en fase final, mientras uno todavía estaba en la tres.

Los precios para la próxima edición distan mucho de los publicados en este año, situación que provocó críticas a la organización del evento, pues hay entradas que sobrepasan los 12 mil pesos, cuando en la pasada no había abonos en más de 10 mil pesos.

¿Cuánto costaban los abonos del Tecate Pa’l Norte 2023?

El Tecate Pa’l Norte 2023 se efectuó los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de este año, con headliners como Billie Eilish, The Killers, 5 Seconds Of Summer, The 1975 y Los Bunkers, por mencionar algunos.

Después de revelar los artistas que conformarían la edición 2023, se hizo anuncio de los precios que manejarían durante las cuatro fases de venta, misma que se agotó en dos días. En aquella ocasión, los precios fueron los siguientes:

Abono General: 3 mil 950 pesos.

Abono General+: 4 mil 813 pesos.

Abono Ascendente: 5 mil 390 pesos.

Abono VIP: 6 mil 914 pesos.

Precios de los abonos en fase 1 para la edición 2023 del Tecate Pa'l Norte. (Foto: Facebook / @tecatepalnorte)

A partir de estos precios, se iba a elevar el costo dependiendo la fase de venta en la que se encuentren. En aquella ocasión, se anunció que, a unas horas solamente de la venta, ya se habían acabado los abonos más costosos.

Solo había fases finales de los boletos más ‘económicos’, que son los de general. Entonces costaban lo siguiente:

General: 5 mil 848 pesos.

General+: 7 mil 399 pesos.

Precios de los abonos en la edición 2023 del Tecate Pa'l Norte. (Foto: Facebook / @tecatepalnorte)

¿Cuánto cuestan los abonos del Tecate Pa’l Norte 2024?

Este año, los precios se elevaron considerablemente, aunque la venta ha estado más ‘floja’, pues a estas alturas ya se habían acabado los abonos más caros. Hace unos días se anunció que los precios de dichos boletos en fase 1 eran los siguientes:

Abono General: 4 mil 270 pesos.

Abono General+: 5 mil 775 pesos.

Abono Ascendente: 6 mil 670 pesos.

Abono VIP: 8 mil 870 pesos.

Precio de los abonos en fase 1 del Tecate Pa'l Norte 2024. (Foto: Facebook / @tecatepalnorte)

Hace unas horas, el festival regiomontano compartió la actualización de fases hasta las 15:30 horas de este martes, donde todavía había de los cuatro tipos de boletos, aunque algunos ya solo en su fase final. El costo es:

Abono General, fase final: 5 mil 985 pesos.

Abono General+, fase 3: 7 mil 815 pesos.

Abono Ascendente, fase final: 10 mil 270 pesos.

Abono VIP, fase final: 12 mil 470 pesos.

Actualización de las fases de venta de abonos para el Tecate Pa'l Norte 2024. (Foto: Facebook / @tecatepalnorte)

Recuerda que todos los precios publicados son sin cargos, por lo que el costo se eleva considerablemente al momento de adquirirlo. Por ejemplo, para el abono VIP se cobra un cargo por mil 745.75 pesos, por lo que el precio final del boleto es de 14 mil 215 pesos.

¿Cuánto se elevó el precio de los boletos del Tecate Pa’l Norte entre 2023 y 2024?

Aunque en los abonos generales no es tan marcada la diferencia, entre los boletos ascendente y VIP sí se percibe una elevación en el costo de hasta casi tres mil pesos.

Tomando en cuenta el precio únicamente de los boletos en fase 1, este se elevó de una edición a otra en la siguiente medida:

Abono General: 868 pesos.

Abono General+: mil 825 pesos.

Abono Ascendente: 2 mil 246 pesos.

Abono VIP: 2 mil 901 pesos.

Recuerda que estos precios son sin cargos de Ticketmaster, por lo que comprarlas a través de Internet puede elevar todavía más su costo, mismo del que cientos de usuarios ya se han quejado en redes sociales.