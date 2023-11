¿Otra vez tú, Hell and Heaven? Reportan cancelaciones y desorganización en sus primeros días

El festival Hell and Heaven 2023 presentó diversas quejas en su primer día de actividades. (Facebook / Hell And Heaven Open Air)

Este fin de semana se realizó una edición más del festival Hell and Heaven. Sin embargo, diversos asistentes han vuelto a reportar una mala organización, además de cancelación masiva de bandas y otros incidentes. Y esto solo en el primer día.

El Hell and Heaven Open Air es considerado el festival de metal más importante de Latinoamérica. No obstante, cada una de sus últimas ediciones han dejado mucho que desear a los asistentes, y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Primer día del Hell and Heaven: Caos total

Desde las primeras horas del viernes, primer día de la octava edición del Hell and Heaven Open Air, algunas agrupaciones tanto nacionales como internacionales que estaban contempladas en el cartel empezaron a cancelar sus shows.

Publicación de Ill Niño en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

Algunas de ellas, como Ill Niño y Espécimen, coincidían en que la falta de pagos, boletos de avión y otras cuestiones logísticas fueron las que les llevaban a tomar esa decisión, lamentando no presentarse con sus fans mexicanos.

Posteriormente, usuarios en redes empezaron a reportar que las puertas del Foro Pegaso, sitio que alberga dicho evento, todavía no estaban abiertas hacia las 14:30 horas, por lo que hubo portazo, ya que el calor en el sitio, mezclado con la falta de organización, desesperó a quienes se encontraban allá.

Hubo portazo en el Hell & Heaven.



Vámonos ALV pic.twitter.com/m2yHBm45qw — MazkaR*Яa Magiika ★ (@therejectmazkra) November 4, 2023

Los retrasos en shows también fueron tema de conversación. Por ejemplo, The Casualties tuvo un retraso de alrededor de dos horas, aunque sí se presentaron ante todos sus fans mexicanos, quienes les esperaban de vuelta en el país desde su último show, en 2018.

Y esto no es todo: los beneficios que otorgaban boletos VIP no se hicieron efectivos. Un ejemplo es en el uso de baños, pues algunos asistentes al Hell and Heaven aseguraron que, pese a haber adquirido el boleto más costoso por los beneficios que ofrecía, tuvieron que salir y formarse por un buen rato con todos los demás para ir al sanitario, que además aseguraban no estaba en las mejores condiciones.

Incluso, publicaron que, a falta de baños disponibles, algunos varones usaron una de las paredes que estaba dentro del festival para hacer sus necesidades.

Publicación sobre el Hell and Heaven en X. (Foto: Captura de pantalla)

Segundo día del Hell and Heaven: Sigue el caos y desorganización ‘pero menos’

Aparentemente, los organizadores del festival ‘aprendieron de los errores’ del viernes, y este sábado el acceso fue más ágil, por lo que sus asistentes pudieron disfrutar de actos como The 69 Eyes, ‘encendiendo’ al Foro Pegaso.

Sin embargo, también hubo cancelaciones de bandas como Semper Acerbus y CEMICAN, que en los comunicados colgados en sus respectivas redes sociales argumentaron incumplimiento en sus contratos, así como la falta de los boletos de avión correspondientes.

Publicación de Semper Acerbus en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

Hasta las 19:00 horas de este sábado no se han reportado más cancelaciones o incidentes. No obstante, quienes compraron los boletos para esta edición del Hell and Heaven coinciden en que se quedan con un mal sabor de boca del evento, realizado en Toluca, Estados de México.

¿Qué bandas han cancelado su participación en el Hell and Heaven 2023?

Debido a las fallas en logística y otras cuestiones ya mencionadas, se reporta que las bandas que han cancelado sus shows en el festival Hell and Heaven Open Air son: