Producción de ‘Below Deck Down Under’ detiene un posible abuso sexual durante el reality

“Ni siquiera lo sabía”, contestó la concursante Margot Sisson del reality show Below Deck Down Under después que una de sus compañeras le explicara una situación que podría ser tomado como intento de abuso sexual por parte del concursante Bosun Luke Jones.

Below Deck Down Under es un programa en el que un grupo de personas ingresan a un yate de lujo que circula por las costas de Australia para que trabajen como una tripulación. El objetivo es resolver las necesidades del bote.

Asimismo, en ocasiones, deben de prepararse para recibir invitados especiales que buscan una tarde dentro de un yate de lujo. A diferencia de otros programas, este se graba con meses de anticipación y los capítulos salen de manera semanal.

El programa cuenta con diversas cámaras en todos los camarotes y con algunas personas de producción que graban lo que sucede las 24 horas del día.

¿Cómo fue el intento de abuso sexual en el reality show australiano?

El pasado 8 de agosto, durante una de sus transmisiones, la participante Margot Sisson se fue a dormir a su camarote acompañada de Alesha Scott.

Sin embargo, el yate presentó un problema con la instalación de la electricidad, por lo que Alesha y otro de los participantes fue a solucionar el programa. Mientras Margot estaba dormida en su cuarto, el concursante Bosun Luke Jones entró a su habitación.

Uno de los miembros de la producción captó el momento en el que Luke, quien se había quitado la ropa, se acostó a un lado de su compañera dormida y se acercaba hacia ella.

Momento en el que producción le pidió a Luke irse. (Foto: Twitter / @thebravobabe_)

“¡Luke! ¡Luke! Sal de ahí”, gritó uno de los productores. El concursante lentamente se comenzó a mover hasta que otra de las personas con cámara se acercaron para insistirle que saliera de la cama de su compañera.

“Necesitas salir de aquí porque ella se quiere dormir”, explicó el productor; sin embargo, Luke se negó y aseguró que a Margot, quien estaba completamente dormida, no le molestaba. Tras insistirle un par de momentos más, Jones se paró y trató de sacar y cerrar la puerta a la fuerza.

“¡Abre la puerta!”, insistieron los miembros de la producción hasta que Luke salió del camerino y se dirigió al suyo; sin embargo, la producción le pidió que saliera del yate y se fuera a dormir a un hotel.

Momento en el que producción captó el momento en el que Luke subió a la cama. (Foto: Twitter / @thebravobabe_)

Momento en el que Luke cerró la puerta del camerino de Margot. (Foto: Twitter / @thebravobabe_)

Enseguida llegó Alesha Scott, quien le explicó a su compañera lo que sucedió con Luke y la forma en la que se acostó a un lado suyo sin consentimiento y sin ropa.

“¿Tú diste tu consentimiento de que estuviera aquí?”, preguntó Alesha a lo que Margot contesto: “no, yo estaba aquí dormida. No invite nada de eso, ni siquiera lo sabía”.

Margot asegura que no tenía idea de lo que pasó con Luke. (Foto: Twitter / @thebravobabe_)

¿Qué dijeron los involucrados de ‘Below Deck Down Under’?

Al día siguiente, el capitán del yate, Jason Chambers, reunió a los involucrados y despidió a Bosun Luke Jones del reality show. Asimismo, expulsó a la concursante Laura Bileskalne quien defendió las acciones de su compañero durante una de las transmisiones del programa.

En un episodio anterior, Laura Bileskalne también fue señalada por conductas inapropiadas después de que se subiera a la cama de su compañero Adam Kodra sin su consentimiento.

Expulsados de ‘Below Deck Down Under’ por conducta indecente. (Foto: www.bravotv.com)

“Este es un lugar en el que respetamos todos y nuestras cabinas son nuestro lugar seguro, esas puertas no se abren a menos de que sea consensuado”, explicó Jason Chambers a todos los integrantes restantes del reality show.

Tanto Luke como Laura se disculparon por sus acciones y Margot se mantuvo en alejada de las cámaras por parte de algunos capítulos.