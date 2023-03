Sonido La Changa ‘abandona’ a Sandra Cuevas: No se presentará en evento de la Cuauhtémoc

Ramón Rojo Villa advirtió que de Sonido La Changa no se presentará en el evento de Sandra Cuevas. (Cuartoscuro)

Tras los incidentes ocurridos en semanas pasadas entre habitantes de la colonia Santa María La Ribera y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, el sonidero conocido como La Changa canceló su participación en un evento organizado por la citada demarcación.

A través de las redes sociales del Sonido La Changa, su fundador Ramón Rojo Villa compartió un video en el que explica que tiene conocimiento de que la alcaldía Cuauhtemoc había prohibido los sonideros y actividades lúdicas en el Kiosko Morisco, un lugar donde adultos mayores se reúnen los fines de semana para convivir y bailar desde hace más de 10 años.

Derivado de esto, hubo una manifestación pacífica a las afueras del departamento de Sandra Cuevas; Sin embargo, esta fue reprimida por trabajadores de la alcaldía. Los manifestantes fueron golpeados, intimidados y amenazados, además de que también robaron su equipo de sonido.

“No me es justo, es injusto que esas personas aparte de que les cancelaron su baile, los golpeen; no es un delito bailar, no es un delito que uno que ya esté grande se manifieste”, expresó Rojo Villa.

Por tal motivo, y en solidaridad con el sonidoero que fue reprimido por la alcaldesa de la Cuauhtémoc, sentenció que Sonido La Changa no se presentará en el evento organizado por Cuevas para el próximo 4 de marzo en la explanada de la alcaldía.

En las redes sociales de la alcaldía, siguen invitando a aquel evento, en donde ya retiraron el logo de La Changa y, en su lugar, se presentará el Sonido Pancho, de Tepito.

Cartel del evento organizado por la alcaldía Cuauhtémoc para el próximo 4 de marzo.

¿Qué fue lo que ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc relacionado con los sonideros?

En un encuentro con medios de comunicación, Sandra Cuevas decidió explicar cómo fue que se dio la decisión de impedir que se presentaran sonideros a los alrededores del Kiosko Morisco y la alameda de Santa María La Ribera, sitio al que acudían grupos de personas de la tercera edad los fines de semana para bailar.

“Hace un par de semanas tomé la decisión de pedirle al sonidero que disminuyera el volumen, a lo que respondió que no lo iba a hacer. Por esa razón tomé una segunda decisión que fue retirarlo de la Alameda Santa María la Ribera”, dijo Sandra Cuevas.

Sin embargo, el pasado 19 de febrero los bailarines dominicales organizaron una protesta en la alameda de Santa María la Ribera, la cual fue disuelta por personal de la alcaldía, con quienes tuvieron un enfrentamiento para evitar que decomisaran el sonido.

Los sonideros se suelen escuchar en algunos barrios de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

A pesar de aquella confrontación, la alcaldesa sigue firme en su decisión de no permitir que se instalen sonideros en Santa María La Ribera, y sugirió otros sitios en los que podría seguir aquella tradición.

“No vamos a permitir que regrese ningún sonidero a Santa María la Ribera, esto para proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor del Kiosco Morisco. Lo correcto es garantizar la paz y tranquilidad, la gente que viene a bailar no se le está prohibiendo bailar, estamos dando dos opciones para que puedan seguir con esa actividad, uno es el Deportivo Cuauhtémoc y la Casa de Cultura que está a unos cuantos metros del Kiosco Morisco”, sentenció.