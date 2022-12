The 1975 en México: Anuncian fechas en CDMX y Guadalajara para 2023

Después de presentarse en el Corona Capital 2022 y de anunciar que serán headliners en el próximo Tecate Pa’l Norte, The 1975 abrió dos fechas en México para dar shows en solitario; las ciudades ‘privilegiadas’ serán CDMX y Guadalajara.

La agrupación británica volverá a pisar tierra azteca para deleitar a todos sus seguidores con éxitos como ‘Somebody Else’ y ‘Robbers’. Las fechas programadas formarán parte de su gira At Their Very Best en el recorrido por Norteamérica, con la que se están presentando alrededor del mundo para promocionar su más reciente material discográfico.

The 1975 se presentará en México en las siguientes fechas:

29 de marzo, Arena VFG, Guadalajara

30 de marzo, Palacio de los Deportes, Ciudad de México

De acuerdo con Ocesa, la preventa Citibanamex para ambos shows comenzará el 15 de diciembre a partir de las 11 horas, mientras la venta general dará inicio un día después, el 16, desde las 11 de la mañana.

En la página de Ticketmaster todavía no publican los precios, estos se darán a conocer en cuanto comience la preventa.

La última presentación de The 1975 en solitario en nuestro país fue en 2019, por lo que todos sus seguidores agradecen que la agrupación liderada por Matthew Healy dé un par de shows fuera de festivales de música, pues en realidad visitaron nuestro país hace menos de un mes, cuando se presentaron el pasado 20 de noviembre en el Corona Capital 2022.

Próximos shows de The 1975 en México

Además de las presentaciones en Guadalajara y CDMX, la banda de pop rock conformada por Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel y Ross MacDonald serán headliners en el Tecate Pa’l Norte 2023.

El sábado 1 de abril será cuando los originarios de Reino Unido toquen en el festival de Monterrey, Nuevo Leon, compartiendo el escenario con bandas y artistas como Blink-182, José Madero, León Larregui, Panteón Rococó y Plastilina Mosh, por mencionar algunos.