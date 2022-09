Fiesta del Cine 2022: Estos son los 3 precios especiales para ver películas

Alisten el maratón, cinéfilos: como si estuviéramos en la primera década de los años 2000, esta semana podrás ver películas en el cine por menos de 70 pesos.

Este lunes comienza la Fiesta del Cine 2022 una iniciativa de la industria con precios promocionales para asistir a salas tradicionales o premium.

El proyecto sucede por primera vez en México, luego de casos exitosos en España y Chile; el propósito es aumentar la asistencia a los cines, luego de que las distintas cadenas han vivido una mala racha por los dos años de pandemia de COVID.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Fiesta del Cine 2022?

La Fiesta del Cine será del lunes 5 al miércoles 7 de septiembre, fechas en las cuales habrá boletos a precio especial en todo el país.

Usualmente un boleto para ir al cine cuesta de 84 a 200 pesos, pero en estos días hay tres tipos de precios especiales, de 29 a 69 pesos según el tipo de experiencia en Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot.

La promoción aplica para cualquier película que esté siendo proyectada estos tres días, puedes comprar en taquilla, en los sitios web o aplicaciones de los cines; asimismo, podrás encontrar ofertas en la dulcería.

Salas tradicionales: 29 pesos

Salas IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD: 49 pesos

Salas con formatos especiales Platino y VIP: 69 pesos

En estos días se están proyectando cintas como la versión extendida de Spiderman: No way Home – The More Fun Stuff Version, con 18 minutos más que la versión anterior; además, si andas con nostalgia, Cinemex tiene la trilogía de El señor de los anillos.

Hay otras en cartelera como Tren Bala, con Brad Pitt y Bad Bunny; o Dragon Ball Super: Superhero, con el doblaje del mexicano Luis Manuel Ávila (conocido como Junior en La Familia Peluche).

Encontrarás estrenos como Vértigo, El sastre de la mafia, La chica salvaje, Mi dulce monstruo o Lecciones para canallas y una larga lista de películas para ver por 29 pesos.