‘New Game Plus’: Un libro que explica la revolución de los videojuegos en México

Gerardo García es autor del libro 'New Game Plus' (foto: Cortesía)

Desde cualquier ángulo que se vea resulta atractivo conocer lo que sucede tras bambalinas de los videojuegos, ahora en el entorno latino, gracias a la recopilación sobre la creación y proceso de 12 juegos mexicanos. Único por su temática el libro New Game Plus de Gerardo García Rodríguez, se presentará este 3 de agosto en Queretaverso.

Gerardo García es productor, diseñador de videojuegos, profesor, tallerista y autor de New Game Plus planteó el texto como un homenaje generacional a los videojuegos más representativos desarrollados en México en la última década, además “porque es la industria del entretenimiento más grande del mundo la cual podría generar miles de empleos en el país”.

“Hace apenas 10 años era difícil moverse en la industria de los videojuegos, en el libro se detalla como empresas internacionales abren vacantes, y además crean sedes en el país como Amber en Jalisco, posibilidades no solo en servicio, distribución o marketing, también en desarrollo”, comentó.

El divertido material es básico para todo lector y literatura para el estudio de directores, artistas, programadores, especialistas en marketing, ingenieros, testers, músicos, gamers, y un sinfín de áreas del mundo del entretenimiento, a quienes aportará valor en el desarrollo de videojuegos ya sea en pc, realidad virtual, móvil o por las diversas consolas de videojuegos.

“Hay mucho talento mexicano en el desarrollo de videojuegos y por eso muchas veces emigra, sin embargo, crece cada vez más gracias al trabajo o por nuestra cercanía y huso horario con América del Norte facilitando vínculos para crear oportunidades”, recomendó el autor.

New Game Plus también está dirigido a los video jugadores, a los que les gusta ver canales de streamers, todos aprenderán de los aciertos y aprendizajes detrás de 12 juegos desarrollados con pasión en la gigantesca industria del entretenimiento que es el gaming.

Los 12 juegos propuestos, que no los primeros, si los más relevantes por las consolas Apple Arcade, o VR en las que han publicado, o por sus premios, algunos por los millones de descargas, en el país y son: Flat Kingdom, Kiki´s Vacation, Mulaka, Neon City Riders, Randall, DMD Mars Mission, MilitAnt, Attractio, Patobox, Lullaby of Life, Jumper Jon y REalM Walk of Soul.

El compendio de buenas prácticas de desarrollo de videojuegos en el contexto latinoamericano presume una introducción de Mario Valle Reyes pionero de la industria de videojuegos en Latam, evangelista del emprendimiento en mercados emergentes, mentor inversionista en Altered Ventures, conferencista, mexicano en Silicon Valley.

“Sin duda alguna el gaming es la industria del presente y el futuro, así como navegamos por marcas del entretenimiento como Netflix otras empresas desean involucrarse con el gaming, ya que todas las industrias exitosas revolucionarán sus procesos por el internet, rumbo al metaverso en realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, la gamificación, las que conocemos hoy” concluyó Gerardo García.

Podrás encontrar el New Game Plus descargable en Kindle, y en físico a través amazon.com.mx o en este enlace en pasta blanda y puro texto, y pasta gruesa con imágenes.

¿Quién es Gerardo García?

Gerardo García Rodríguez es productor, diseñador de videojuegos, profesor y tallerista que vive en Mérida, Yucatán.

Estudió diseño gráfico y un Master in Business Innovación, cursos en Stanford y en la Santa Fe University of Art and Design.

Ha participado durante 10 años en alrededor de 10 títulos, como Flat Kingdom, ganador del premio “mejor videojuego” de Videojuegos Mx 2016 por parte de la Entertainment Software Association publicado en todas las consolas de videojuegos y ha participado en Estados Unidos, Canadá, España, Japón y todo México como el SXSW, Campus Party, GDC, E3, y el Tokio Gamer Show.

Representante emprendedor de Yucatán en el programa México Global del canal 22. Primera generación de la incubadora Games Starter. Es apasionado por la innovación, la tecnología, los videojuegos y los mechas.