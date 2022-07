Despertares®, una noche que no volverá a repetirse

En una entrevista para el Financiero, Isaac Hernández, uno de los mejores bailarines del mundo que a sus 32 años ha conseguido tener la atención mundial, nos platicó sobre Despertares®, un increíble espectáculo de ballet y danza que reúne a los máximos representantes de diferentes países en un solo lugar y con Impulsa, una iniciativa que busca brindarle oportunidades a los nuevos talentos en las artes.

Isaac, muchas gracias por este espacio. Sabemos que estás ensayando para Despertares® pero saberlo de primera mano siempre es mejor, ¿qué es lo que vamos a encontrar este 6 de agosto?

Gracias a ustedes por sumarse. Despertares® siempre ha sido algo sorprendente en su contenido. Para mí, cuando me siento a seleccionar el contenido de Despertares, el único común denominador que busco es la excelencia. Quiero que todos los artistas que se presenten esa noche ofrezcan su mejor versión al público y en ese sentido no me he puesto limitaciones, hemos tenido bailarines de tap, breakdancers, en esta ocasión vamos a tener a Los Macorinos, a Geo Meneses y, algo que creo que va a sorprender mucho al público, es el grupo que viene a abrir, se llama Ghetto Funk Collective, son de Ámsterdam y un colectivo de bailarines de funk que están dando la vuelta al mundo, acaban de hacer un video musical con Jungle, han sido un gran éxito últimamente y me gusta mucho poderlos presentar al público por primera vez en el Auditorio.

Despertares® parece un incentivo artístico para la audiencia en donde se presenta, ¿qué fue lo que pasó durante estos dos años de ausencia? ¿Cambió algo?

Yo creo que algo que fue muy evidente durante la pandemia es que las artes, así como el deseo por estar juntos nuevamente, estas experiencias compartidas y estos momentos intangibles, solamente se viven cuando estás con el público.

Despertó en mí el deseo de volver a hacerlo una realidad, con cierta nostalgia. Pero también me pareció muy importante el volver a México en un momento que ha sido muy difícil para muchos jóvenes que se dedican a esta profesión. Era muy importante para mí el regresar, tratar de acercarlos y ofrecerles un programa de calidad que les dé esta esperanza por seguir alcanzando sus sueños o simplemente, pasar un buen momento acompañados de su familia y desconectarse un poquito de la realidad.

Despertares® significa también el reencuentro de la danza y de las artes en muchos sentidos.

Mencionaste la exigencia por mostrar lo mejor, pero con más de 30 artistas en escena, ¿cuál es el mayor reto al momento de exponer su excelencia?

El mayor reto termina siendo juntar al elenco, hacer que sus fechas coincidan. En este momento, estamos viviendo una crisis con los vuelos europeos. ¡Esta noche ha sido un milagro! (Risas)

Siempre he sido muy cuidadoso con la selección de los artistas y el programa porque a mí me parece fundamental que las piezas que el público vea en México sean interpretadas de la mejor manera posible.

Los artistas respetan mucho el proyecto, están ansiosos por ser parte de él y cada vez que estamos en México, nos vamos con una experiencia de las mejores de nuestra carrera. Es un sentimiento compartido.

Existe una colaboración con Geo Meneses, Ghetto Funk Collective y Los Macorinos, ¿cuál es la mejor parte de trabajar con todos ellos y combinarlos en el escenario?

Es el privilegio de Despertares®, tener la oportunidad de contar con estos artistas y que solamente por un día podamos presenciar un evento así que probablemente nunca se junte de nuevo.

Me es muy emocionante convivir con ellos, entender cómo es que ellos perciben nuestro trabajo y experimentar todas las colaboraciones. En los últimos años hemos tenido colaboraciones de la danza contemporánea, hemos tenido grandes momentos y artistas que se han conocido en Despertares® y que, ¡incluso, han terminado casándose! (Risas).

Despertares® es la oportunidad para ver reunido a “lo mejor del mundo en un mismo escenario®”

De las primeras ediciones de Despertares®, ¿qué es lo que más recuerdas y que es lo que has tratado de conservar hasta la fecha?

Creo que el sentimiento de que es una noche única, que es una noche especial no solo para mí, sino para todo el público, para mi país, es un gran reto, requiere de mucha valentía, de un gran trabajo extraordinario para levantarlo y creo que lo que me queda de la primera edición a esta es que siempre es un momento muy especial que va más allá de mi carrera o de la carrera de los que estamos ahí. Se convierte en algo que nos pertenece a todos los que lo hacemos posible y eso es algo muy bonito.

Regularmente estás con el proyecto Impulsa, ¿vienes este año con esta iniciativa?

Sí, hacemos un programa reducido de Impulsa, lo hacemos en Monterrey en esta ocasión y para mí era muy importante rescatar algo de este proyecto, no lo he podido hacer de la misma manera en la que lo hago normalmente, pero la Escuela del Royal Ballet va a ir a México a buscar talento mexicano por primera vez en su historia, entonces vamos a estar haciendo audiciones, tenemos más de 260 personas que se han registrado para la audición y me ilusiona muchísimo el pensar que de este proyecto puedan salir más oportunidades para que haya más mexicanos graduándose de esta escuela. Por ahora solamente Esteban, mi hermano, lo ha logrado. Se me hace muy emocionante.

Estaré dando una conferencia en el Teatro de la Ciudad el 31 de julio, voy a dar dos clases magistrales abiertas al público, una clase para el ballet de Monterrey y lo importante para mi era dar la oportunidad de cambiar la vida a estos jóvenes que han estado viviendo la pandemia con desesperanza y que tal vez piensan que ya no hay opción para continuar su carrera profesional, pues esta es una oportunidad que puede lograr que su vida cambie radicalmente y eso me hace sentir feliz.

Ya para finalizar y que puedas continuar ensayando, cuéntanos si tienes algún plan a futuro para seguir promoviendo las artes en México.

Sí, la idea es que ahora que estoy más cerca de México, tenga más presencia en los escenarios nacionales, pero también construir más puentes entre países. Me gustaría abrir más oportunidades como las que he creado en México y en Estados Unidos para la comunidad mexicana y latina que muchas veces han sido muy marginados. Me alienta a promover la movilidad social a través de las artes. Es lo que tengo a corto plazo.

Siempre me ha gustado la idea de regresar a México, de promover estas artes. Tengo la Federación de Industrias Creativas que empecé antes de la pandemia y que fundé junto a Marie Thérèse de Arango, que busca posicionar las artes en un mejor lugar en la sociedad y en otros ámbitos.

Muchas gracias por este espacio, Isaac. ¿hay algo más que quieras añadir?

Pues nada más hacerles la invitación por este espacio único que sucede una vez en la vida. Una noche inolvidable en la que espero que nos puedan acompañar.

Despertares® "Lo mejor del mundo en un mismo escenario®" estará solo el 6 de agosto en el Auditorio Nacional, a las 8:30 pm. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.