Kendrick Lamar: el rapero que no solo triunfa en el escenario

Kendrick Lamar se ha convertido en uno de los raperos más influyentes de la actualidad con millones de seguidores en sus redes sociales, múltiples premios y su próxima participación en el show de Medio Tiempo del Super Bowl a lado de figuras como Eminem y Snoop Dogg.

Hablando del Super Bowl, recientemente se dio a conocer el tráiler del espectáculo, que comienza con unas fichas de ajedrez que se mueven de un lado a otro para convocar a cada una de las piezas claves del show que tendrá lugar el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Kendrick Lamar en el tráiler del Half Time del Super Bowl

En su escritorio, Kendrick Lamar lanza una a una las hojas en las que escribe y no le convencen, mientras de fondo está el tema Humble. Una de ellas llega al mar, que luego se convierte en unas teclas de piano por donde se pasea Dr. Dre, quien hace chispear la parte trasera de su vehículo similar a los fuegos artificiales que cada año dan por terminado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Este material fue catalogado por muchos como emocionante, y ¿cómo no? si estamos hablando de uno de los espectáculos más sintonizados no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo.

A pesar de todo el éxito que ha cosechado el originario de California en el ámbito musical, no es el único en el que destaca; también ha tenido proyectos relacionados al cine y hasta videojuegos. Te contamos un poco más acerca de ellos.

Kendrick Lamar ft. creadores de South Park

Hace una semana se anunció que el artista de 34 años trabajará en una película con los creadores de South Park, Matt Stone y Trey Parker, donde el rapero fungirá como productor con su empresa ppLang, y Stone y Parker serán co-productores; Paramount Pictures se encargará de la distribución.

Aún no hay mayores detalles al respecto, solo se sabe que la producción comenzaría en un par de meses; probablemente salga a la luz en el primer semestre de 2023. La historia será escrita por Vernon Chatman, quien además participa actualmente en South Park.

La comedia tratará sobre un joven afroamericano que hace una pasantía como recreador de esclavos en un museo de historia, quien más adelante descubre que los ancestros de su novia alguna vez fueron sus dueños.

Banda sonora digna de un Óscar

Otro de los grandes acercamientos que ha tenido durante su carrera es encargarse de realizar la banda sonora para la película Black Panther (2018), que creó gran sintonía con el filme, que se podría decir que presenta un gran equilibrio con la trama y el ambiente de la cinta; incluso la llevó a ser nominada como la Mejor Banda Sonora en los Premios Óscar.

La banda sonora fue titulada Black Panther: The Album; el álbum fue distribuido por Interscope Records a inicios de 2018. El material tuvo tan buen recibimiento que logró colocarse en la primera posición de la tabla de Billboard 200.

Lamar en los videojuegos

No solo le gusta el cine, también los videojuegos: Lamar participa en el videojuego Grand Theft Auto (GTA) V, lanzado en 2013, con las canciones A.D.H.D y Hood Gone Love It, de Jay Rock, en la que colabora.

Además fue partícipe del tráiler de Franklin, uno de los tres protagonistas de Grand Theft Auto V. También aparece su canción Swimming Pools en el videojuego Saints Row IV.