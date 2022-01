¿Quién era Ronnie Spector, líder de The Ronettes?

Ronnie Spector, la sirena del rock and roll con ojos de gato que cantó éxitos de la década de los sesenta como ‘Be My Baby’, ‘Baby I Love You’ y ‘Walking in the Rain’ como líder del grupo The Ronettes, integrado únicamente por chicas, falleció a los 78 años.

Spector murió el miércoles después de una breve batalla contra el cáncer, dijo su familia. “Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud”, se lee en un comunicado publicado en las redes sociales de Spector. No se revelaron más detalles.

¿Quién fue Ronnie Spector?

Veronica Yvette Bennett, mejor conocida por su nombre artístico como Ronnie Spector, nació en Manhattan, Nueva York el 10 de agosto de 1943.

De madre afroamericana y padre irlandés, su hermana Estelle Bennett (1941–2009), su prima Nedra Talley y ella fueron animadas a cantar por su familia. Las tres formaron parte del grupo Darling Sisters, que más tarde sería conocido como The Ronettes.

The Ronettes

El álbum debut del grupo, ‘Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica’, fue lanzado en 1964. Cinco de sus 12 canciones llegaron a las listas de Billboard de EE.UU.

“No teníamos miedo de ser atrevidas. Ese fue nuestro truco”, dijo Spector en sus memorias. “Cuando vimos a The Shirelles subir al escenario con sus amplios vestidos de fiesta, fuimos en la dirección opuesta y metimos nuestros cuerpos en las faldas más ajustadas que pudimos encontrar. Luego salíamos al escenario y los subíamos para mostrar nuestras piernas aún más”.

La apariencia sexy y las voces poderosas de las Ronettes, además de la ayuda de Phil Spector (ex esposo de Ronnie) en la composición y la producción, las convirtieron en uno de los principales grupos de la era de las girl band, recorriendo Inglaterra con los Rolling Stones y entablando amistad con The Beatles.

Obtuvieron éxitos con obras maestras del pop como ‘Baby, I Love You’, ‘Walking in the Rain’, ‘I Can Hear Music’ y ‘Be My Baby’, que fue co-escrito por Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich.

Después de una gira por Alemania en 1967, las Ronettes se separaron.

Ronnie Spector después de The Ronettes

Spector continuó de gira y haciendo música, incluyendo ‘Take Me Home Tonight’ con Eddie Money, grabando ‘Say Goodbye to Hollywood’ de Joel con la E Street Band de Bruce Springsteen y grabando el EP de 1999 ‘She Talks to Rainbows’, que incluyó su primera grabación de ‘Don’t Worry Baby’, escrita por Brian Wilson.

En 2006, lanzó ‘Last of the Rock Stars’, su primer álbum en 20 años, y contó con la participación de los Raconteurs, Keith Richards, Patti Smith y los Raveonettes. En 2010 lanzó un EP navideño doo-wop llamado ‘La mejor Navidad de Ronnie Spector’ y en 2016 lanzó ‘English Heart’, sus versiones de canciones de Gran Bretaña en los años sesenta.

La influencia de Ronnie Spector

Brian Wilson se obsesionó con ‘Be My Baby’ y Billy Joel escribió ‘Say Goodbye to Hollywood’ en honor a Spector. Amy Winehouse citaba con frecuencia a Spector como un ídolo.

Martin Scorsese usó ‘Be My Baby’ para abrir su película de 1973 ‘Mean Streets’ y la canción aparece en la secuencia del título de ‘Dirty Dancing’ y los créditos finales de ‘Baby Mama’. También apareció en televisión en ‘Moonlighting’ y ‘The Wonder Years’.