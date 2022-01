¿Qué hay detrás de sus trajes?: Top de series de superhéroes en streaming

The Boys, Batwoman y The Umbrella Academy son solo algunas de las series de superhéroes que existen. (Especial)

Si en algo estamos de acuerdo es que las series son uno de los productos más consumidos en la actualidad, y hay de todo y para todos: amor, comedia, suspenso, drama, acción y, claro, no puede faltar el apartado de superhéroes.

El arquetipo de superhéroe como tal se remonta a inicios del siglo XX, con algunos personajes en obras de teatro que idealizaban a un ‘vengador’ de identidad secreta que buscaba hacer el bien para la sociedad, como lo fue La Pimpinela Escarlata en 1903, aunque el concepto actual de superhéroe proviene de los comics o pulp, como se le conocía anteriormente a un formato de encuadernación.

A finales de los años treinta nació Superman, considerado el primer superhéroe de cómics como los conocemos actualmente: héroes con poderes sobrehumanos y una identidad secreta; normalmente son personas comunes y corrientes, pero cuando es necesario, se transforman.

Series de superhéroes en streaming

Como comentamos anteriormente, series y superhéroes son dos cosas que en los últimos años ‘se han puesto más de moda’, entonces ¿por qué no combinar ambas en un solo producto? Y no, no se trata precisamente de hacer serie de los superhéroes que ya conocemos.

Estas series tienen sus propios superhéroes, una trama alejada de los cómics (aunque sí pueden estar inspiradas en alguna historia) y mucho potencial para convertirse en tus favoritas. Te traemos seis series de superhéroes en streaming para que armes tu maratón este ‘finde’.

The Boys - Amazon Prime Video

Esta serie está en boca de todos porque este viernes se estrenó un breve teaser con la fecha de estreno de la tercera temporada: 3 de junio. Y a pesar de que no hay muchos detalles acerca de lo que tratarán sus nuevos capítulos, la buena noticia es que Amazon Prime Video nos regala breves sinopsis de la primera y segunda temporada, para que te vayas familiarizando con esta exitosa serie.

“‘The Boys’ es una mirada irreverente sobre la idea de qué sucedería si los superhéroes, quienes son tan populares como las celebridades, más influyentes que los políticos y venerados como dioses, abusaran de sus poderes en vez de dedicarse a hacer el bien. En ‘The Boys’, veremos a los normales luchar contra los superpoderosos para exponer la verdad sobre ‘Los Siete’ y el formidable Vought”.

Para la segunda temporada de ‘The Boys’, “Butcher, Hughie y el equipo se tambalean por sus pérdidas en la temporada uno. Huyendo de la ley, tratan de luchar contra los Superhéroes. Vought, la compañía que administra a los héroes, aprovecha el pánico por la amenaza de los Supervillanos y un héroe nuevo, Stormfront, sacude a la compañía y desafía a un Homelander de por sí inestable”.

The Umbrella Academy - Netflix

Se tuvo que morir el padre para que se vuelvan a reunir. Cabe destacar que entre superhéroes el vínculo familiar es una de las mayores causas de apocalipsis prematuro.

Esta serie de televisión comenzó en 2019, es una adaptación de un cómic. Se relata la historia de 7 niños con grandes habilidades que fueron adoptados por el multimillonario Reginald Hargreeves, quien los convierte en un equipo de superhéroes al que nombra ‘The Umbrella Academy’.

Después de viajar en el tiempo a diferentes épocas, en la temporada 2 los hermanos lograron evitar el apocalipsis, pero regresaron un año 2019 distinto al que conocían, donde descubren que su padre formó ‘The Sparrow Academy’ con cinco miembros diferentes, un cubo verde y su hermano Ben, quien en ese futuro no murió.

Batwoman - HBO Max

¿Quién dice que una serie se superhéroes no puede estar protagonizada por una mujer? Esa idea es obsoleta; en la actualidad el concepto de superheroína es más común de lo que creemos, y esta serie de HBO lo confirma. Con tres temporadas, Batwoman es una de las favoritas de la pantalla chica.

Kate Kane vuela por las calles de Gotham como Batwoman, una luchadora callejera muy bien entrenada y preparada para acabar con el resurgimiento del crimen en la ciudad. Pero todavía no la llamen heroína. En una ciudad desesperada por que la salven, Kate debe vencer a sus propios demonios antes de convertirse en el nuevo símbolo de esperanza de Gotham.

Supergirl - Netflix

Si existe Superman, ¿por qué no habría un Supergirl? Esta serie, protagoniada por Melissa Benoist, cuenta con cinco temporadas, cada una en primedio con 21 capítulos; es decir, más de 100 capítulos de Supergirl se alojan en esta plataforma, y una vez más, se demuestra que para ser un héroe no tiene que ver el género.

Kara Danvers, nombre de la superheroína, tiene que revelar su verdadera identidad y sus superpoderes para evitar un terrible desastre.

Watchmen (2019) - HBO Max

A diferencia de las anteriores, esta es una miniserie compuesta únicamente de nueve episodios y, por lo tanto, una única temproada. Está protagonizada por Regina King y tiene una calificación de 8.2/10 en IMDb.

Como continuación de la aclamada novela, la serie original de HBO toma lugar en el actual Estados Unidos, donde los héroes son criminales y el reloj del juicio final no deja de marcar. La serie utiliza el universo del cómic original creado por Alan Moore para crear un contenido completamente nuevo.

Ragnarok - Netflix

Con dos temproadas, Ragnarok se convirtió en 2020 en unas de las series más populares de la plataforma, donde además de hablar de superhéroes también se tratan temas como el cambio climático, la corrupción y el abuso de poder, y todo eso se mezcla con una historia de héroes y villanos.

El fin del mundo se respira en cada rincón de un pueblo noruego golpeado por la contaminación y el deshielo de glaciares. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal.