¡Arre! Tecate Pa’l Norte anuncia fechas para 2022

Apenas hace unos días, el 12 y 13 de noviembre, se realizó en el en el Parque Fundidora en Monterrey una edición más de Tecate Pa’l Norte 2021, uno de los festivales más populares de Latinoamérica que reúne a los artistas norteños, pero como nunca es suficiente, ¡ya hay fechas para el 2022!

A través de sus redes sociales, los organizadores revelaron que la fiesta regia seguirá el próximo 1 y 2 de abril, la sede será la misma: el Parque Fundidora Monterrey.

La premura tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes mostraron emoción y expectativa por las próximas bandas, hubo comentarios como “todavía debo el de hace dos semanas”, “ahí estaremos de nuevoooo, sí señor”, “ustedes no descansan”, “todavía traigo los pies adoloridos...aguanten”, “todavía ni limpio mis tenis y ya hay otro Pa’l Norte”.

Tecate Pa'l Norte 2022. (Facebook / Tecate Pa'l Norte)

En el festival de este 2021 se anunciaron músicos para todos los gustos, desde Los Auténticos Decadentes, Foster the People, Galantis, Juanes, Moon Laferte, Ely Guerra, Kinki, La Sonora Dimamita, Ed Maverick, Alejandro Fernández, Babasónicos, Chet Faker, El Tri, Piso 21, The Kooks, Danny Ocean, Hello Sea Horse, Uzielito Mix y hasta Simpson A Huevo.

En el 2020 los seguidores del festival se quedaron con las ganas, pues fue pospuesto por la pandemia de COVID, estaba programado para el 20 y 21 de marzo, pero los boletos adquiridos se hicieron válidos para Tecate Pa’l Norte 2021.

“965 días después, nos reencontramos y nuestro rugido se escuchó más fuerte que nunca”, publicaron en su Instagram con buenos comentarios de su público, quienes coincidieron en que la espera valió la pena.

Pero la espera de la edición 2022 se mantuvo presente en las redes sociales, “Mentalmente, seguimos aquí”, anunciaron luego en Facebook con una fotografía de uno de los momentos memorables en Monterrey.

Aún no se ha dado a conocer quiénes se presentarán aunque los seguidores apuestan por la banda Gorillaz como una de las principales.