Arath de la Torre hace desaires a Carmen Salinas; internautas piden que lo ‘cancelen’ de su programa

En las últimas horas, el conductor Arath de la Torre se ha encontrado en el ojo del huracán debido a los comentarios que realizó a Carmen Salinas durante una emisión del programa Hoy, donde la actriz fue invitada para promocionar la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’, donde es parte del elenco protagónico.

Fue el pasado 6 de noviembre cuando la actriz acudió al programa matutino de Televisa en el cual fue invitada para hablar acerca del personaje que va a interpretar en la nueva producción de la televisora: una abuelita que oculta a su familia que padece cáncer.

Durante su participación en el programa, que también tenía como misión promocionar la telenovela a estrenarse el pasado 8 de noviembre, Carmelita comenzó a mencionar parte del elenco que pertenece a este nuevo programa de televisión; sin embargo, tuvo que recurrir a su teléfono.

Arath de la Torre, quien junto a Andrea Legarreta recibió a la actriz, aprovechó la situación para hacer un comentario “divertido”, aunque su función no fue cumplida. Mientras Salinas decía algunos nombres del reparto, el conductor hacía gestos a la cámara hasta cierto burlones, y después procedió a decir:

Fragmento del programa 'Hoy', donde Carmen Salinas fue invitada.

“Ah, sí hizo su tarea; ahora cuéntenos sobre sus memes”, dijo Arath con tono sarcástico y burlón, aunque logró que la actriz y su compañera lanzaran una sonrisa. La plática siguió su curso, pues la actriz de 82 años comentó un poco acerca de ‘Doña Magos’, personaje al que dará vida.

En un momento la señora Salinas empezó a platicar que se cumplirían años del fallecimiento de Pedro Plascencia, quien fuera el padre de sus hijos; también habló de ‘Pedrito’, uno de sus hijos, quien falleció a los 37 años y cumpliría años al día siguiente de la emisión del programa.

Segundos después llegó Andrea Escalona, otra de las conductoras del programa, con una imagen de ‘Pedrito’ Plascencia, e invitó a Carmen Salinas a ponerla en el altar que tenían en el foro del programa.

Cuando la colocó, Arath de la Torre empezó a despedirse para dar paso a otra sección del programa; la productora de ‘Aventurera’ invitó a los televidentes a sintonizar la nueva telenovela de Televisa, sin embargo, hubo un desaire mayor de parte del conductor de ‘Hoy’.

Salinas mencionó de forma presurosa la fecha de estreno de ‘Mi fortuna es amarte’, pues pareciera que la producción tenía prisa de terminar con la sección. Poco antes de que ella terminara de hablar, de la Torre interrumpió diciendo “Ya se nos estaba olvidando”, refiriéndose a la promoción de la telenovela.

Los internautas hicieron notorios esos comentarios del conductor de Hoy, y en la cuenta de YouTube del matutino de Televisa, donde sale este fragmento de la transmisión, no tardaron en mostrar su indignación por la actitud de Arath.

“Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace”, “Arath de la torre siempre queriéndose hacer el chistoso 😖 ojalá el otro año ya no esté en el programa!”, “¿que no Arath de la Torre estaba censurado por su malísimo chiste de comercial? Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo” y “Alguien más sigue pensando que Arath Dela Torre no encaja en el programa HOY?? Sale con cada simplada fuera de tono!!” son algo de lo que se puede leer en la sección de comentarios del video.

El tema está un poco más sensible pues unos días después de asistir al matutino de Televisa, la actriz tuvo que ser internada de emergencia debido a un derrame cerebral; después se informó que se encontraba en estado de coma y su salud está delicada.