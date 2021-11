‘How I Meet Your Father’: Revelan primer imagen oficial de la serie

Después de las nueve temporadas de ‘How I Meet Your Mother’, una serie que nos dejó gratos momentos de la mano de Ted Mosby, Lily Aldrin, Marshall Eriksen, Robin Scherbatsky y Barney Stinson, este grupo de entrañables amigos que mostraran la historia de cómo Ted conoció a la madre de sus hijos después de vivir diversos amores, llegará la producción que muchos habían esperado: How I Meet Your Father.

El spin-off de HIMYM comenzó hace unos meses sus grabaciones, y aunque todavía no hay fecha exacta de estreno, se espera que llegue a la pantalla en 2022. Sin embargo, ya tenemos la primera ‘probadita’ de esta serie, que será protagonizada por Hilary Duff; y no, no es precisamente un teaser o tráiler, aunque nos encantaría.

Filming for How I Met Your Father starts.... NOW! #HIMYF is coming soon to @hulu. pic.twitter.com/QXUThoI11M — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) September 1, 2021

Recientemente, Variety compartió una imagen que muestra al elenco protagónico de ‘Cómo conocí a tu padre’, en el que podemos ver al grupo de amigos, conformado por Duff, Chris Lowell, Francia Raisa,Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma sobre el icónico puente de Brooklyn, en Nueva York, bajo la luz de la noche.

La plataforma de streaming Hulu será la encargada de traer a la pantalla chica esta nueva versión de ‘Cómo conocí a tu madre’, donde Sophie (Hillary Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su papá. A lo largo de su narración no podían faltar las anécdotas de Sophie con sus amigos Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma).

Y a pesar de que está desarrollada en Nueva York, no se ha realizado ninguna escena en las calles de la ciudad. ¿Por qué? Fácil: pandemia. Sin embargo la producción se las ingenió y están utilizando una tecnología llamada Infinity Stage, también utilizada para ‘The Mandalorian’.

Esta consiste en la utilización de paneles LED de última generación (700 para ser exactos) para así recrear diversos escenarios, como el Puente de Brooklyn, que es uno de los más emblemáticos en ‘Cómo conocí a tu madre’.

Solo hay un detalle en el desarrollo de la historia que va a cambiar. Tomemos en cuenta que la original ‘How I Meet Your Mother’ se grabó de 2005 a 2014, por lo que había cosas que no existían en ese entonces y hacía las relaciones más tradicionales: sí, estamos hablando de las aplicaciones de citas, algo que será muy recurrente en ‘How I Meet Your Father’.

Conociendo estos detalles, puede resultar más interesante cómo es que se están llevando acabo el rodaje y la historia, aunque tendremos que esperar al anuncio oficial del estreno, o mínimo un teaser que nos muestre más al respecto.