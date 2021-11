Corona Capital: Conoce los horarios por día

Después de más de año y medio sin eventos masivos, el Corona Capital regresará en su onceava edición como el primer festival de música tras la pandemia por COVID-19.

La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez se empezará a preparar para recibir los próximos 20 y 21 de noviembre a Tame Impala, Twenty One Pilots, LP, The Whitest Boy Alive, St. Vincent y muchos más artistas, así como a todos los seguidores de estas bandas, melómanos y amantes de los conciertos.

La fecha se siente cada vez más cerca, y es que dentro de dos semanas la Ciudad de México se engalanará con uno de los festivales de música más importantes del país. Y como los organizadores saben que ya comías ansias por conocer más detalles de la próxima edición, han publicado los horarios por día.

El Corona Capital de este año contará con cinco escenarios: Corona, Corona Cero, Doritos, Viva Aerobús y Bosque, en los cuales se llevaran a cabo las presentaciones de Twenty One Pilots, Tame Impala, The Bravery, The Kooks, Disclosure, Cheap Trick, All Time Low, Pabllo Vittar, Royal Blood, The Whitest Boy Alive y demás artistas que se presentarán.

Te dejamos por aquí los horarios por día del Corona Capital 2021, para que te vayas organizando y viendo de qué escenario a qué escenario tendrás que correr para ver a tus artistas favoritos en acción, después de más de un año sin eventos musicales de este tipo.

Esperamos que te sean de ayuda, pero sobre todo que tus bandas favoritas no se empalmen en los horarios y puedas disfrutar de uno o ambos días llenos de música en lo que será el próximo Corona Capital. Y tú, ¿a qué artistas esperas ver en esta onceava edición del festival Corona Capital?

HORARIOS POR DÍA DEL CORONA CAPITAL 2021

Sábado 20 de noviembre

Horarios del día sábado

Domingo 21 de noviembre