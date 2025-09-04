Calorex prevé 15% más en sus exportaciones

La empresa fabricante de calentadores más grande del país, previó que para el 2026 la exportación de boilers crecerá del 12 al 15 por ciento por la demanda en el mercado estadounidense. [Fotografía. Especial]

El fabricante mexicano de calentadores prevé aumentar su presencia en EU pese a la competencia china y las amenazas arancelarias.

Después de una caída en las ventas en los primeros tres meses del año por el débil consumo en el país, Calorex logró recuperar sus ingresos en el inicio del segundo semestre impulsado por las lluvias históricas suscitadas en la Ciudad de México, señaló Rodrigo Basañez, director general de la firma.

No solo eso, para el último trimestre del año, la firma mexicana, espera un crecimiento de sus ventas a doble dígito, impulsado por la temporada de lluvias.

“En el inicio de año es muy fuerte la venta, enero y febrero son los meses más fríos, no son noviembre y diciembre. Sin embargo, nuestros clientes prefirieron bajar sus niveles de stock para tener sano su capital de trabajo por la incertidumbre que vive el consumo”, señaló en reunión con medios en la plante de producción ubicada en Saltillo, Coahuila.

La empresa fabricante de calentadores más grande del país, previó que para el 2026 la exportación de boilers crecerá del 12 al 15 por ciento por la demanda en el mercado estadounidense, pese a las amenazas arancelarias del presidenta Donald Trump.

“A raíz de las amenazas arancelarias, los distribuidores que tenemos en EU al ver esta incertidumbre nos hicieron pedidos, eso fue algo muy benévolo para nosotros, pero en realidad vamos a ver si el comportamiento de las ventas en EU siguen fuertes”, detalló Óscar Ríos, director de Operaciones de Calorex México.

A mediados de agosto, Ariston Group, al cual pertenece Calorex, anunció una inversión de 157.85 millones de pesos, la cual será desplegada entre 2025 y 2029, para aumentar la capacidad productiva y modernizar procesos. La mayor parte de la producción será para EU y Canadá.

En el mercado interno, Calorex tiene una participación del 60 por ciento, sin embargo, en calentadores instantáneos, la disminuye su presencia hasta el 40 por ciento, ante la entrada de boilers de China.