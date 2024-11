Infonavit ‘congela’ 2 millones de créditos inmobiliarios: ¿Para qué trabajadores aplica?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ‘congeló‘ los adeudos de 2 millones de trabajadores con un crédito originado en Veces Salarios Mínimos que fueron otorgados antes de 2013.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó en la ‘mañanera' de la presidenta Claudia Sheinbaum que existe una cartera de 6.2 millones de créditos hipotecarios, de los cuales 64 por ciento representaba ‘deudas impagables’ pues cada año aumentaban sus mensualidades por la inflación.

Explicó el caso de un trabajador con un crédito de 249 mil 265 pesos en VSM que podría terminar pagando hasta un millón 383 mil 45 pesos en 30 años por el pago de intereses o el incremento al salario mínimo, es decir, cinco veces más el préstamo inicial.

“La presidenta nos instruyó acabar con esta injusticia por lo que a partir de hoy se congela el saldo y las mensualidades de 2 millones de estos créditos que entran en el esquema de VSM”, detalló.

Eso significa que las mensualidades registradas hasta este lunes 11 de noviembre quedarán fijas.

Octavio Romero Oropeza agregó que de esos 2 millones de créditos en VSM, 500 mil trabajadores recibirán de manera automática una disminución de tasa y mensualidad y en algunos casos, descuentos en los saldos, mientras que el resto deberán presentarse en los Centros de Servicios de Información para obtener otros beneficios.

El director del Infonavit adelantó que en próximas semanas propondrán un beneficio adicional para otros 2 millones de créditos otorgados entre 2014 y 2020.

¿Cuántos créditos del Infonavit están en ‘cartera vencida’?

Carlos Martínez Velázquez, exdirector del Infonavit, destacó que el nuevo programa tendrá beneficios financieros pues evitará aumentos en la cartera vencida del instituto.

“Los créditos que aún están en VSM no tendrán actualizaciones futuras. Con esto el saldo de los créditos ya no se actualizarán, ayuda a las familias y tiene un impacto en las finanzas del Infonavit, pues los saldos de cartera vencida ya no seguirán creciendo”, comentó.

De acuerdo con el Infonavit, a agosto de este año el Índice de Cartera Vencida del instituto fue de 14.94 por ciento en número de créditos y del 18.64 por ciento en montos. Alrededor de 25 por ciento de la cartera del instituto se encuentra en VSM.

De 2018 a 2024 el Infonavit ha otorgado más de 5 millones de Soluciones de Cobranza Social, de los cuales más de 3.1 millones han sido reestructuras. Adicionalmente, a través de Responsabilidad Compartida, desde 2019 se han convertido 1.3 millones de créditos de VSM a pesos.