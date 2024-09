¿Bajó tu sueldo? Infonavit dará este descuento para pagar la mensualidad de tu crédito hipotecario

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrecerá a trabajadores en activo y que están al corriente con sus mensualidades el programa “Nivela Tu Pago”, con descuentos que podrían fijarse entre el 25 y el 75 por ciento, para aliviar sus pagos y no desfalcarse cada mes con sus créditos.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, explicó que este programa busca aliviar problemas financieros de trabajadores que gozaban de un sueldo mayor al momento de contratar un crédito y que al cambiarse de trabajo, su salario pudo verse disminuido, pero los pagos se mantenían por arriba del 30 por ciento, lo que provoca retrasos y créditos impagables.

“Es un programa muy importante que va a ayudar a 300 mil trabajadores, calculamos y que va a beneficiar mucho porque es regresar tu mensualidad a un pago justo, regresarla al 30 por ciento de lo que debes, en eso consiste el programa”, dijo en conferencia de prensa.

Detalló que la inversión total del programa representará una inversión de 950 millones de pesos y dará un beneficio mensual en promedio por acreditado de hasta mil 600 pesos en apoyo.

Agregó que “Nivela Tu Pago” es el primer programa creado para trabajadores activos, que van al corriente y que aplicará tanto a créditos originados en Veces Salarios Mínimos (VSM) como en pesos desde el 2017.

Entre los beneficios del programa destacan que se harán descuentos temporales en la mensualidad hasta por 12 meses, en el que el Infonavit pondrá la diferencia durante el periodo que se otorgue el beneficio. El directivo aseguró que con el programa, las mensualidades se mantendrán fijas sin importar cambios laborales, aumentos o disminuciones del salario. El esquema puede solicitarse hasta tres veces.

¿Qué necesitas para solicitar un descuento en el Infonavit?

Los trabajadores que quieran aplicar al nuevo programa deben estar al corriente y tener un crédito con garantía hipotecaria, financiado únicamente con recursos del Infonavit.

El crédito no debe encontrarse en ningún proceso jurídico y si el trabajador no cuenta con empleo formal, no debe tener meses disponibles del Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo). Además, el acreditado debe haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del contrato y contar con al menos 12 pagos mensuales para liquidar el crédito.

En caso de que el crédito haya sido reestructurado, debe pasar al menos un año desde que el crédito se convirtió de VSM a pesos con Responsabilidad Compartida. El Infonavit pidió a los interesados realizar la consulta de elegibilidad al programa a través de Mi Cuenta Infonavit en la sección de reestructuras.