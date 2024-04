Acciones de Tesla se disparan por plan de Musk de lanzar vehículos eléctricos más baratos

Las acciones de Tesla Inc. subieron después de que Elon Musk prometiera lanzar vehículos menos costosos a finales de este año, aliviando las preocupaciones sobre resultados de ganancias decepcionantes y perspectivas de crecimiento disminuidas.

El fabricante de automóviles dijo el martes que está acelerando nuevos modelos utilizando aspectos de una plataforma de próxima generación que estaba programada para la segunda mitad del próximo año. Los nuevos vehículos se construirán en las mismas líneas de fabricación que la gama actual de Tesla y estarán listos a principios de 2025, si no antes de fin de año, dijo el director ejecutivo.

El cambio de planes eclipsó la caída de las ventas de vehículos, unos ingresos y ganancias peores de lo esperado, y la empresa quemó más de 2 mil 500 millones de dólares en efectivo en un solo trimestre. Musk había asustado a los inversores en las semanas previas al informe al señalar que los vehículos autónomos habían tenido prioridad sobre llevar al mercado un automóvil de 25 mil dólares.

“Lo que importa es que los inversores tienen una chispa de esperanza de que el crecimiento se volverá a acelerar el próximo año”, dijo Gene Munster, socio director de Deepwater Asset Management. “A los creyentes les dio lo suficiente para continuar manteniendo el rumbo”.

Las acciones de Tesla se dispararon un 14% poco después del inicio de las operaciones regulares el miércoles, su mayor salto intradiario desde octubre de 2021. La acción ha tenido el peor desempeño en el índice S&P 500 este año, cayendo un 42% hasta el cierre del martes.

En una llamada con analistas, Musk indagó sobre los fabricantes de automóviles que han reducido sus planes de producción de vehículos eléctricos y han girado hacia más híbridos de gasolina y electricidad. Si bien no se refirió a ningún fabricante por su nombre, General Motors Co. y Ford Motor Co. se encuentran entre los fabricantes que han hecho este ajuste en los últimos meses.

“La tasa de adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial está bajo presión y muchos otros fabricantes de automóviles están abandonando los vehículos eléctricos y optando por los híbridos enchufables”, dijo. “Esta no es la estrategia correcta”.

La propia estrategia de Tesla ha sido confusa últimamente. Ha pasado más de un año recortando los precios en toda su línea en un esfuerzo por impulsar las ventas. En cambio, el crecimiento en las entregas de vehículos se desaceleró el año pasado y luego dio paso a una sorpresiva caída del 8.5% en el primer trimestre, cuando la compañía construyó 46 mil 561 automóviles más de los que vendió.

Los inversores se han sentido inquietos este mes por los informes de que Musk abandonó un modelo de 25 mil dólares a expensas de su búsqueda de alto riesgo de automóviles totalmente autónomos. El CEO objetó cuando se le preguntó durante la conferencia telefónica sobre ganancias si todavía estaba planeado un vehículo a ese precio, y solo dijo que habrá más para compartir cuando Tesla muestre un robotaxi dedicado en agosto.

Bloomberg informó a principios de esta semana que un proyecto de vehículo de próxima generación se había transformado en un esfuerzo por obtener reducciones de costos de los componentes y métodos de producción, y luego aplicar esas innovaciones a iteraciones más baratas del Modelo Y y el Modelo 3, los dos vehículos eléctricos más populares de la compañía.

¿Qué aspectos tendrán los nuevos vehículos que Tesla está acelerando?

Musk dijo el martes que los nuevos vehículos que Tesla está acelerando “utilizarán aspectos de la plataforma de próxima generación, así como aspectos de nuestras plataformas actuales, y podrán producirse en las mismas líneas de fabricación que nuestra línea de vehículos actual”.

“Nos quedamos preguntándonos: ¿se trata simplemente de un M3/Y actualizado?” Chris McNally, analista de Evercore ISI con el equivalente a una calificación de retención de las acciones de Tesla, escribió en un informe, refiriéndose al Model 3 y al Model Y.

El nuevo plan no depende de ninguna nueva fábrica o línea de producción y eventualmente debería permitir a Tesla llegar a más de 3 millones de vehículos de capacidad de producción, dijo Musk. La compañía dijo en su presentación de resultados que su capacidad instalada actual es de más de 2.35 millones.

Tesla continuará trabajando en un nuevo proceso de fabricación “sin caja” basado en módulos para el robotaxi dedicado que Musk adelantó a principios de este mes. El director ejecutivo se refirió a él en la llamada como Cybercab.

Si bien Tesla sigue siendo el fabricante de vehículos eléctricos dominante en el mercado estadounidense, su desempeño financiero ha caído durante varios trimestres. Las ganancias ajustadas por acción cayeron a 45 centavos en los primeros tres meses del año, por debajo de las expectativas de Wall Street de 52 centavos por acción. Los ingresos cayeron casi un 9% a 21 mil 300 millones de dólares, aproximadamente en línea con su primera caída interanual en las entregas desde 2020. Esto también estuvo por debajo de los 22.300 millones de dólares que esperaban los analistas.

El inventario de vehículos de Tesla aumentó a 28 días, casi el doble de los 15 días al final del último trimestre. La métrica captura cuánto tiempo le toma a una compañía automotriz sacar los vehículos de sus lotes.

“Esperamos que la acumulación de inventario se revierta en el segundo trimestre y que el flujo de caja libre vuelva a territorio positivo”, dijo a los inversores el director financiero Vaibhav Taneja en la llamada.

El fabricante de vehículos eléctricos con sede en Austin mantuvo bajo control sus expectativas de crecimiento a corto plazo y dijo que el crecimiento en las entregas de vehículos puede ser “notablemente menor” que el año pasado.

Tesla inició la semana pasada la mayor ronda de despidos de su historia, anunciando planes para un recorte de más del 10% en su plantilla. Bloomberg ha informado que Musk ha presionado para una reducción del 20%. Dos altos ejecutivos anunciaron su salida en medio de la reestructuración. Otro directivo destacado, el jefe de relaciones con inversores de Tesla, Martin Viecha, dijo durante la llamada del martes que dejará la empresa.