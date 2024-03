Altán Redes alcanzará punto de equilibrio a fin de año

La empresa empezará a enfocarse en la red 5G, sin embargo, sólo lo harán en redes privadas, porque las comerciales aún no son financieramente sostenibles, informó Carlos Lerma, director general de Altán Redes. [Fotografía. Especial]

Altán Redes, el operador de la Red Compartida, espera alcanzar su punto de equilibrio a finales del año, derivado del acelerado crecimiento en el número de clientes y usuarios, tras convertirse en la primera empresa rescatada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante un crédito por 161 millones de dólares.

“Desde que entró la participación mayoritaria del gobierno se hizo un nuevo plan de negocio y estamos contemplando que en este año la empresa alcance el punto de equilibrio”, aseveró Carlos Lerma, director general de Altán Redes.

En entrevista, explicó que 2023 fue uno de los mejores años para la compañía que duplicó su número de usuarios, al pasar de 5.5 millones a más de 11 millones.

“Vamos en camino a cumplir con las proyecciones e incluso las vamos a superar este año”, dijo Lerma.

Agregó que incluso, en diciembre pasado, Altán Redes concretó un nuevo crédito por 100 millones de dólares con la Banca de Desarrollo, que le permitirá continuar con el despliegue de cobertura, que actualmente es de 77 mercados comerciales y 87 pueblos mágicos.

El directivo señaló que la empresa empezará a enfocarse en la red 5G, sin embargo, sólo lo harán en redes privadas, porque las comerciales aún no son financieramente sostenibles.

“De momento en 5G nos vamos a enfocar en tratar de desarrollar redes privadas, hemos estado investigando y haciendo estudios en la parte de redes móviles y creemos que todavía no es el tiempo. Lo hemos visto con otras empresas, no solamente en México, sino en el mundo, que esos proyectos todavía no son financieramente sustentables”, indicó Lerma.

Añadió que el objetivo de entrar a las redes privadas 5G es que la empresa se vea beneficiada con algunas de las inversiones que traerá el nearshoring, de tal manera que, según Carlos Lerma, sólo ofrecerán el servicio al sector industrial, que es el que por ahora tiene mayor potencial de adopción y crecimiento.