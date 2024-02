¿Ya ‘meríto’, Elon Musk? Esto sabemos del inicio de la construcción de la fábrica de Tesla en NL

A casi un año de que Tesla anunciara la llegada de una Gigafactory en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, aún no se pone la primera piedra para su construcción, aunque puede que falten pocos días para que esto ocurra.

Durante meses se ha especulado acerca del futuro de Tesla en México, y no solo por que aún no comienzan las obras de construcción, sino porque la situación que enfrenta la empresa no es la mejor a comparación del año pasado, cuando era la líder en el mercado de los vehículos eléctricos.

Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, escribió en su columna de este 26 de febrero que las acciones de Tesla llegaron a los 293 dólares en julio pasado, y que en febrero cerraron cerca de los 192 dólares, una caída del 34 por ciento.

Otro aspecto a considerar es que Tesla informó que se espera una menor demanda de sus vehículos este año, y si eso no fuera poco, se debe añadir la competencia china, liderada por BYD, que este año desplazó del ‘reino’ de los coches eléctricos a la empresa comandada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

BYD se consolidó como el principal productor de vehículos eléctricos en el mundo el año pasado, lo que hizo que comenzaran los cuestionamientos sobre si era factible la extensión de Tesla; sin embargo, todo indica que no habrá marcha atrás y que en cuestión de días comenzará la construcción de la Gigafactory en el norte de México.

¿Cuándo comienza la construcción de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León?

Según el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el inicio de la construcción de la fábrica de Tesla en México será el próximo domingo 3 de marzo.

En un evento ocurrido la semana pasada en La Huasteca, Samuel García dijo que “de este domingo al otro”, es decir, el 3 de marzo, “inicia la construcción de Tesla”.

“Tesla ya arranca el domingo y llegará mucha inversión, mucho desarrollo y mucha derrama”, dijo el gobernador de Nuevo León.

Sin embargo, Samuel García no ofreció detalles acerca de la construcción de Tesla, y fuentes cercanas al tema dijeron que lo que comenzará en marzo serán una serie de trabajos que la empresa de Elon Musk pidió para poder arrancar con las labores de construcción.

“No me dijeron que no”, dijo Samuel García en torno a la posición de la primera piedra de la obra; sin embargo, es posible que lo que inicie en marzo sean las adecuaciones necesarias, en vez de la construcción de la Gigafactory como tal.

Con información de Enrique Quintana y Alberto Silva / Corresponsal.