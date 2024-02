Salida a bolsa de Tiendas 3B recaudaría hasta 589 mdd en EU

La tienda minorista de descuento mexicano BBB Foods Inc. ha recibido más pedidos que acciones disponibles para su oferta pública inicial (OPI) después de aumentar el tamaño de la venta, según fuentes con conocimiento del asunto.

BBB Foods, que fijará el precio de su primera venta de acciones en las próximas horas de este jueves, elevó el rango de precio indicativo a entre 16.50 y 17.50 dólares por acción, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Un grupo de accionistas actuales venderá unos 5.6 millones de dólares de acciones, que, sumadas a los 28.05 millones de acciones nuevas de la empresa, recaudarían hasta 589.1 millones de dólares en la parte más alta del rango de precios, según datos recopilados por Bloomberg.

Se espera que el precio de la salida a bolsa se sitúe en el extremo superior del rango comercializado o cerca de él, señaló una fuente al tanto del asunto. La OPI ha recibido más de 10 veces más pedidos que acciones disponibles, y el fuerte interés ha provenido principalmente de fondos exclusivamente a largo plazo (long-only), según otra persona, que pidió no ser identificada ya que la información es privada.

Los accionistas actuales habían ofrecido vender hasta 4.2 millones de acciones en caso de que se ejerciera la opción de sobreasignación, según un documento anterior. Con la opción de sobreasignación revisada, los accionistas ofrecerían hasta 5 millones de acciones adicionales.

El tamaño y rango de precios revisado de la OPI se producen en momentos en que los inversionistas apuestan por el crecimiento del sector de consumo en la segunda economía de América Latina. En el nivel más alto del nuevo rango, la empresa tendría un valor de mercado cercano a los US$2.000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Las deliberaciones están en curso y los detalles de la oferta, como el precio, podrían cambiar, dijeron las fuentes citadas. Un representante de BBB Foods no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

BBB Foods es la primera empresa mexicana orientada al consumidor en recaudar fondos desde que Becle SAB, el fabricante del tequila José Cuervo, salió a bolsa en México en 2016. La oferta brindará a los inversionistas un nuevo vehículo para aprovechar la fortaleza de los consumidores de México, que se han visto impulsados por la fortaleza de la economía, aumentos al salario mínimo, los programas de ayuda en efectivo del presidente y niveles récord de remesas.

Según Rodolfo Ramos, estratega de Bradesco BBI, que no participa en la venta de acciones, México está atravesando por un buen momento en términos de consumo y hay mucho apetito por esta oferta. Agrega que puede haber muchos riesgos en el lado del crecimiento y en si es capaz de crecer con los proveedores. Pero es reconfortante ver que una empresa sale al mercado, destaca Ramos, y agrega que, sin duda no es una favorita, pero la gente suele apoyar a las que no son las favoritas.

La compañía ve potencial para llegar a las 12 mil tiendas, desde las más de 2.200 tiendas que tiene en la actualidad, según los documentos presentados. Compite con el principal minorista del país, WalMart de México.

La oferta está dirigida por JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Se espera que las acciones de la compañía comiencen a cotizar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo TBBB.