Venta de vehículos ‘chocolate’ supera a la de autos nuevos

La regularización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, principalmente, de Asia y Europa, al país superó la venta de vehículos nuevos de las principales armadoras y comercializadoras del país, lo cual resulta preocupante para la industria, de acuerdo con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Distribuidores Automotores (AMDA).

En el 2023 en México se vendieron un millón 361 mil 433 vehículos nuevos, la cifra más alta observada desde la pandemia del Covid 19. Sin embargo, comparado con los vehículos usados o llamados ‘chocolate’ que ha regularizado el gobierno federal, esta cifra es 45 por ciento más baja comparado con el millón 980 mil 72 unidades que entran por la frontera.

El pasado 29 de diciembre, el gobierno federal publicó la séptima prórroga del decreto para la regularización de vehículos usados procedentes del extranjero, por un trimestre más, lo cual encendió alarmas en la industria, ya que consideran sólo se fomenta el contrabando automotriz y la informalidad.

“Una nueva ampliación al decreto no hace más que evidenciar el fracaso del mismo, no es posible que en un año nueve meses que lleva de vigencia no se haya podido regularizar los vehículos de contrabando, ya que estos siguen entrando y circulando por aduanas y carreteras”, lamentó Rosales.

Explicó que no hay necesidad de que el decreto permanezca vigente en 17 estados del país, cuando más del 50 por ciento de estos vehículos son legalizarlos en tres entidades fronterizas. También cuestionó la decisión de legalizar autos usados provenientes de Asia y Europa, pues sólo agravará más el problema.

Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, del 19 de marzo del 2021 al 21 de diciembre de 2023 se han recaudado 4 mil 950 millones 180 mil pesos por la regularización de autos usados del extranjero, que se usarán para pavimentar calles y avenidas.