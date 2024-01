Mexicana de Aviación brinda a unos ‘afortunados’ la experiencia de ‘un vuelo en jet privado’

A dos semanas de iniciar operaciones, el lento crecimiento de Mexicana de Aviación ha permitido a algunos pasajeros vivir la experiencia de un viaje privado.

En un reportaje difundido a través de YouTube Jorge de León se mostró extasiado por volar en un avión completamente vacío desde Ciudad Victoria, en Tamaulipas, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de la Ciudad de México, en un vuelo que ocurrió durante la primera semana de operaciones de la aerolínea.

De acuerdo con la tripulación del vuelo de Mexicana de Aviación, citada por De León, tres personas habían volado en la misma ruta el día anterior.

Los datos sobre el número de pasajeros en los primeros meses de operaciones de las aerolíneas no suelen ser públicos, de acuerdo con el analista de aviación de Bloomberg Intelligence, Francois Duflot. Aún así, el bajo número de personas en los vuelos de Mexicana de Aviación puede deberse a problemas iniciales, incluidas las dificultades para comprar los boletos en línea, añadió.

“Realmente no me sorprenden los bajos factores de carga: hubo muchas incertidumbres en los meses previos al inicio oficial de las operaciones”, señaló Duflot. “Ya existe una buena oferta de viajes aéreos, por lo que creo que la gente no necesariamente tiene prisa por probar una nueva aerolínea sin experiencia”, agregó.

Mexicana de Aviación es una aerolínea estatal que comenzó operaciones el pasado 26 de diciembre, bajo la dirección de militares. Ha realizado 220 vuelos y busca cerrar el mes con 448 operaciones, según dijo este martes 9 de enero el subdirector de Mexicana, Leobardo Ávila Bojórquez, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La respuesta de los usuarios ha sido satisfactoria, como lo reflejan las 14 mil 162 reservas que se han realizado en el sitio web hasta junio”, afirmó Ávila. “Seguiremos trabajando para convertirnos en la opción preferida”.

¿A qué destinos vuela Mexicana de Aviación?

Mexicana de Aviación detuvo vuelos en 2010 en medio de una declaración de quiebra. El gobierno de AMLO compró los derechos del nombre el año pasado y la comercializó como una aerolínea económica que actualmente vuela a 15 destinos en todo el país.

La aerolínea estatal inició sus vuelos con 10 aeronaves y tendrá como base de operaciones el AIFA, desde donde volará a 15 destinos:

Baja California

Campeche

Chiapas

Guerrero

Jalisco

Nuevo León

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Yucatán

A esa lista se agregarán: Nuevo Laredo, Tamaulipas; Uruapan, Michoacán; Huatulco y Ciudad Ixtepec, en Oaxaca.

La compañía tiene un avión Boeing 737-800 asignado formalmente en una base de datos de la industria operada por Cirium, con capacidad para 158 personas, agregó Duflot. El gobierno ha dicho que está en conversaciones para comprar más aviones de Boeing Co.

Hasta entonces, algunos vuelos son operados actualmente por otras aerolíneas. De León dijo que su vuelo fue operado por la aerolínea local TAR Airlines. El modelo Embraer de ese vuelo suele tener capacidad para 50 personas, dijo Duflot. En la presentación, Ávila dijo que hasta el momento han volado con la aerolínea 7.829 pasajeros.