Sin atender planeación de compra de medicamentos y su distribución, Mega Farmacia será otro fracaso: Canifarma

La mega farmacia anunciada por el Gobierno Federal no solucionará los problemas de desabasto de medicamentos si se sigue sin tener planeación en la compra y en la logística de distribución.

“No lo vemos como una solución, lo hemos mencionado, lo que se requiere es planeación para poder adquirir los medicamentos que se requieren y distribuir”, señaló Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA).

En el marco de la décima Feria Nacional del Medicamento Genérico apuntó que apenas en este noviembre se llevó a cabo la licitación de medicamentos complementaria a la que hizo el ahora extinto INSABI para el periodo 2023-2024.

“Vemos difícil que se pueda cubrir las necesidades a través de un ente centralizado como una Farmacia, la primera parte es que se debe tener una planeación para tener los medicamentos en tiempo y forma, hablamos de 4 meses desde que se solicita el medicamento, no hay almacenes en los laboratorios llenos de medicamento a ver quién lo necesita, entonces si no hay un contrato para fabricar, pues deficiente, no sabemos cómo se va a distribuir”, acotó Gual.

El plan del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es tener una superfarmacia con todos los medicamentos del mundo, la cual funcionaría a partir de diciembre y estará en el Huehuetoca, Estado de México, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El almacén que costará al menos 3 mil 500 millones de pesos y espera iniciar operaciones en diciembre, tendrá un sistema de comunicación y de transporte para que “si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades”, explicó AMLO durante una mañanera.

Dicho centro se informó que será operado por Birmex, empresa estatal que en los últimos años ha sido incluso rechazada en licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que no cumple con estándares, recordó Gual.

La industria farmacéutica proyecta este año un crecimiento anual del 7 por ciento, para sumar los 280 mil millones de pesos, mientras que el mercado negro aseguran se estancó y no crecerá este 2023, para quedarse en 32 mil millones de pesos.