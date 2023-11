Mexicana de Aviación: ¿Cuáles son las 11 rutas que ofrecen compensación por compra de boletos?

Estos son los destinos que Mexicana ya no operará durante su lanzamiento en diciembre. (EFE)

¿Compraste boletos de avión para alguno de los destinos que Mexicana suspendió? Entonces debes saber que la aerolínea te dará una compensación.

En su página de internet, la aerolínea informó que para los destinos de Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa e Ixtapa Zihuatanejo, a partir del 25 de noviembre de 2023, los pasajeros recibirán un correo en donde podrán concluir con el proceso de reservación y pago.

Mientras que si el boleto es desde o hacia los destinos de: Bajío, Ciudad Juárez, Campeche, Chetumal, Cancún, Cozumel, Hermosillo, La Paz, Mérida, San José del Cabo y Tijuana, a partir del 25 de noviembre de 2023, los pasajeros recibirán un correo en donde se les brindará una compensación.

La falta de aviones en el mercado y los procesos de obtención del Certificado como Operador Aéreo (AOC) está afectando los planes del gobierno para el lanzamiento de Mexicana, la aerolínea militar que solo operará 9 destinos en su arranque y no 20 como inicialmente se planteó.

La aerolínea preveía iniciar operaciones a una veintena de rutas el 2 de diciembre, no obstante, los pasajeros no podrán viajar porque Mexicana no logró conseguir una decena de aviones Boeing 737-800 con una capacidad para 180 pasajeros, en cambio, se prevé opere aeronaves con capacidad de 50 pasajeros en su etapa inicial.

También se han registrado problemas con la venta de boletos en línea. Además de los derivados del proceso para certificarse, hasta la segunda semana de noviembre no se tenían vuelos programados para el cuarto trimestre del año o el primero de 2024, en una base de datos de la industria operada por Cirium, según François Duflot, analista de aviación de Bloomberg Intelligence. Es decir que hasta esa fecha, parece ser que la aerolínea no había vendido boletos.

¿Cuáles son las promociones que ofrece Mexicana?

Desde que habilitó su página oficial, Mexicana de Aviación dio a conocer sus promociones que operará con motivo de su lanzamiento. Entre los beneficios que prometió a sus primeros viajeros destacan:

Ningún cargo extra por la selección del asiento.

No se cobrará por el equipaje documentado (de hasta 15 kilos).

Bebidas de cortesía.

Con información de Aldo Munguía y Bloomberg.