'Para eso trabajo': 70% de los clientes considerarán el 'tarjetazo' en sus compras del Buen Fin

Comienza el conteo regresivo, pues se acerca la temporada de descuentos por el Buen Fin 2023, el Black Friday y Cyber Monday en distintas tiendas, las cuales recibirán pagos en efectivo o con tarjetas de crédito o débito.

Para las ofertas de este año, el 70 por ciento de las personas que comprarán algo, lo harán con tarjeta de crédito, mientras que el 10 por ciento lo pagará con sus ahorros, el 8.3 por ciento con su aguinaldo, el 5.6 por ciento con ingresos normales, reveló un estudio hecho por Zenfi, plataforma mexicana de finanzas personales.

El uso de las tarjetas de crédito es normal y una buena opción para los compradores, pues con estos plásticos tienen acceso a más promociones y las compras están protegidas, comentó Luis Rubén Chávez, CEO de la aplicación.

“Las tarjetas de crédito deben ser grandes aliadas de nuestras finanzas, por eso es una buena noticia que la mayoría de las personas, en esta época de descuentos, paguen con ellas sus compras, ya que podrán acceder a promociones exclusivas, meses sin intereses y, además, podrán aprovechar aún más los programas de lealtad de las financieras, por ejemplo, cashbacks o acumulación de puntos gracias a sus compras”, dijo.

Debido a la facilidad del ‘tarjetazo’, en estas épocas también es muy sencillo sobreendeudarse. Por ello, el CEO de Zenfi recomendó comprar sólo lo necesario, hacer un plan de gastos y ser muy conscientes de que los pagos a meses sin intereses se sumarán a los gastos regulares en los siguientes meses.

“Es muy fácil perder de vista que, por más pequeño que sea el pago, los meses sin intereses pueden poner en aprietos nuestras finanzas porque se suman a los gastos que ya teníamos, por lo que antes de comprar algo con esta modalidad, debemos verificar si podemos pagarlo”, indicó Chávez.

Sobre cuánto planean gastar durante este Buen Fin, el 30.1 por ciento de las personas dijo que entre 5 mil y 10 mil pesos, el 27.5 por ciento entre 10 mil y 20 mil, el 17.5 por ciento hasta 5 mil, el 11.8 por ciento de 20 mil a 30 mil, el 3.1 por ciento de 40 mil a 50 mil, el 2.2 por ciento de 30 mil a 40 mil y otro 2.2 por ciento gastará más de 50 mil pesos.

Además, la mayoría aseguró que sí compara precios antes y durante el evento y el 82.1 por ciento dijo que también coteja las promociones del mismo producto en distintas tiendas.

“Ahora es mucho más sencillo hacer esto, porque podemos entrar a las páginas de los establecimientos y comparar precios y promociones. De hecho, el 55.9 por ciento nos dijo que compra de forma mixta, es decir, presencial y en línea durante estos días”, aseguró Chávez.

Por otro lado, el 15.8 por ciento de los encuestados mencionó que no comprará nada durante El Buen Fin 2023, ya que el 44.2 por ciento no necesita nada, el 27.9 por ciento no cree que las ofertas sean reales, el 16.3 por ciento no tiene dinero y el 11.6 por ciento no suele comprar durante estos días de descuentos.