Buen Fin 2023: Estas tiendas no participan este año

El Buen Fin no incluye a todas las tiendas del país. (Cuartoscuro)

Algunas de las tiendas comerciales más famosas de México no participarán en el Buen Fin de este año, que se celebra entre el 17 y el 20 de noviembre con miles de ofertas y pagos a meses sin intereses principalmente para usuarios con tarjetas de crédito.

La principal razón por las que dichos establecimientos no participan es que no están alineados con las asociaciones que organizan el Buen Fin, por lo que no podremos acceder a ofertas y beneficios en sus tiendas relacionadas con la jornada comercial más importante del país.

A pesar de que no participan, algunas tiendas tendrán su propio fin de semana de ofertas para que las personas puedan obtener rebajas así como promociones al comprar con tarjetas de bancos participantes; sin embargo, no contarán con los beneficios del Buen Fin como es la participación en los sorteos que organiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que puede devolver una fracción del dinero gastado.

¿Qué tiendas no participan en el Buen Fin?

Estas son algunas de las cadenas de tiendas que no participan en el Buen Fin de este año:

Walmart

Una de las cadenas de centros comerciales más exitosas del país, es decir, Walmart, no participarán en este Buen Fin, y esto se debe en buena parte que uno de los organizadores del evento es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).

La Antad no está alineada con Walmart, por ello es que no participará en el Buen Fin de este año, y esto también aplica para tiendas que pertenecen a todo el grupo comercial.

Las tiendas de grupo Walmart que no participarán en el Buen Fin son:

Walmart.

Bodega Aurrerá.

Sam’s Club.

A pesar de que estas tiendas no participarán en el Buen Fin, se espera que del 17 al 20 de noviembre tengan ofertas como parte del Fin de Semana Irresistible, en el que ofrecerán rebajas así como promociones al pagar a meses sin intereses.

En este evento las tiendas de grupo Walmart ofrecen rebajas en electrodomésticos, productos de electrónica y línea blanca principalmente.

Alsea

Otro de los portafolios que no participarán en el Buen Fin es Alsea, que maneja principalmente restaurantes. Y si bien los lugares de comida no necesariamente son los más atractivos del Buen Fin, sí existen decenas de lugares que ofrecen ofertas para que las familias disfruten del puente con alimentos a bajo precio.

Sin embargo, los restaurantes de Alsea no forman parte del Buen Fin, por lo que las compras que hagas ahí no tendrán peso en el sorteo del SAT.

Algunos de los establecimientos de Alsea que no participarán en el Buen Fin son:

Burger King.

Starbucks.

Domino’s.

Italianni’s.

Vips.

Chili’s.

Oxxo

Otra de las tiendas más famosas de México que, al estar alineada con Femsa, que no participa en el Buen Fin, no tendrá descuentos del 17 al 20 de noviembre.

Si bien no es una tienda de la que puedas hacer compras de electrodomésticos u obtener meses sin intereses, si puedes hacer gastos que te permitirían estár en el sorteo del SAT; sin embargo, no tendrá participación.