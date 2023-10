Sindicato de Interjet advierte a trabajadores: Promesas de pago de Del Valle son fraudulentas

Al menos en una veintena de ocasiones la familia del Valle, los dueños de Interjet, han prometido pagar a los trabajadores para reiniciar operaciones.

Durante más de dos años, estas promesas se han quedado sin cumplir y ahora, el director ejecutivo adjunto, Carlos del Valle, asegura que al fin se tienen los recursos para pagar a los trabajadores una parte de lo adeudado.

No obstante, el capital no solo no está en manos de los dueños de la aerolínea, sino que cualquier promesa de pago que no venga de las autoridades deberá considerarse fraudulenta, advirtió la sección 15 de la CTM.

La advertencia del sindicato

En un comunicado interno, el sindicado dirigido por Francisco del Olmo informó a los trabajadores que ya se han rematado bienes por 5 millones de pesos, además que la autoridad tiene en su haber una serie de cuentas embargadas por 350 millones de pesos.

La semana anterior, Carlos del Valle aseguró en un video difundido en redes que ya tenían recursos, por 74 millones de pesos, para pagar a los empleados. Sin embargo, esta cantidad forma parte de las cuentas embargadas, las cuales no son propiedad de los dueños ni pueden ser ocupados por ellos porque Interjet está embargada y bajo un proceso de quiebra.

En ese sentido, todos los recursos, sean los embargados o los obtenidos a través del remate de bienes, forman parte de la masa concursal que la Junta de Conciliación repartirá a los acreedores de Interjet.

¿Quiénes tienen prioridad en el reparto de recursos?

Entre dichos acreedores, los trabajadores tienen prioridad sobre las demás instancias, por lo que, si bien esos recursos sí podrían formar parte de los pagos a los trabajadores por la quiebra de la aerolínea, solo pueden ser repartidos por la autoridad en común acuerdo con la representación sindical.

El Financiero obtuvo documentos en los que se da cuenta de las cuentas embargadas, particularmente las del banco American Express, las cuales son las supuestas cuentas de la que saldrán los recursos que los dueños de Interjet presumen tener para pagar a sus trabajadores.

El propio banco solicitó a un juez le indicara a quién tiene que depositar los recursos para no incurrir en faltas al proceso, esto a finales de septiembre pasado.

“Los dueños no tienen, ni han tenido, ni han puesto nada de recursos. Solo la Junta puede recabar los recursos y repartirlos”, dijo una fuente sindical a este diario.