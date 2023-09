‘Borrón y Cuenta Nueva’: Infonavit lanza plan para saldar pagos vencidos de crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó el programa de “Borrón y Cuenta Nueva” por convenio privado, para brindar a los trabajadores que solicitaron un crédito con el nuevo esquema en pesos, una solución ante la acumulación de hasta nueve pagos vencidos de su financiamiento y que antes sólo aplicaba a los créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM).

Carlos Martínez, director general del Infonavit, detalló en conferencia que existen potencialmente 128 mil trabajadores que podrían aplicar al programa que busca aliviar el retraso en el pago de mensualidades, para créditos con 1 a 9 mensualidades vencidas, únicamente, de créditos en pesos y que hayan agotado su Seguro de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos).

“Este programa lo que hace es borrar esos pagos que no hicieron, cuando el trabajador aplica al programa, esos pagos que no hicieron se van al saldo y sigue pagando y después tiene beneficios económicos, premia la buena conducta y mejora el historial de crédito del trabajador, permite tener a los trabajadores un crédito sano que se va a pagar, cuya mensualidad no va a subir y va a tener beneficios”, dijo.

¿Cómo funciona? El director general del Infonavit señaló que el universo de beneficiarios irá en aumento y destacó que con Borrón y Cuenta Nueva, se sumarán al saldo de crédito las mensualidades que no se hayan pagado, junto con sus intereses; el saldo total aumenta, pero se mantienen las mensualidades. El programa se puede solicitar dos veces al año.

Agregó que el crédito debe terminar de pagarse en el plazo establecido en el contrato, no encontrarse en algún proceso judicial ni contar con alguna solución o producto disponible en el Infonavit. Además es importante que sólo aplicará siempre y cuando falten 12 mensualidades por pagar del crédito.

Los trabajadores con un crédito en pesos vigente desde el 2021, pueden solicitarlo desde Mi Cuenta Infonavit, sin importar si tiene o no relación laboral vigente. Agregó que en su mayoría las faltas de pago se deben a las dinámicas de empleo.

Por otro lado, destacó que de 2019 a la fecha se han beneficiado a 4.6 millones de trabajadores con programas de apoyo como reestructuras de crédito, Responsabilidad Compartida, medidas Covid, descuentos por liquidación anticipada y otros.