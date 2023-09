Grupo Amistad invertirá 80 mdd en nuevo parque industrial para el nearshoring

El desarrollador industrial Grupo Amistad aprovecha el boom de la demanda de parques industriales por el nearshoring en la frontera, donde invertirá 80 millones de dólares para la construcción del Parque Industrial Amistad Laguna, en Coahuila, para alojar a compañías manufactureras y de otros sectores.

Claudio Ramón Aguirre, socio de Grupo Amistad, dijo a El Financiero que se trata del proyecto número 17 del portafolio de la compañía, además de ser uno de los más grandes con un total de 260 hectáreas para atender el déficit de naves industriales en la frontera y los niveles históricos de ocupación a causa de la relocalización de cadenas productivas, principalmente desde Asia, a México.

“El Parque Industrial Laguna consiste de 260 hectáreas, estamos arrancando la primera etapa son 60 hectáreas que debemos de tener ya con infraestructura para empezar a recibir empresas en cuatro a seis meses, aproximadamente. La ubicación es importante ya que está cerca de la frontera”, señaló.

Agregó que dependerá del tiempo de desarrollo y la cantidad de empresas con las que se cierren contratos de ocupación, pero se estima puedan llegar a instalarse entre 25 a 30 empresas. aproximadamente. Agregó que la compañía crecía en promedio cada año su portafolio entre 1 millón y medio hasta 1 millón 800 mil pies cuadrados, pero con el nearshoring se ha disparado hasta los 4 millones de p2 en portafolio.

“Preferimos industria ligera, manufactura ligera, por cuestiones ecológicas y que no tienen tanto consumo de agua, etc. Pero no estamos peleados con la industria pesada, está suficientemente grande el parque industrial (...) Ahorita la ola de las empresas chinas ha sido increíblemente alta”, comentó.

Por otro lado dijo que algunas regiones del norte han tenido dificultades con el acceso y generación de energía para los nuevos parques industriales, sin embargo señaló que este recurso se tiene asegurado en sus proyectos para la llegada de nuevos inquilinos. Además señaló que tienen varios proyectos en otras partes del país para el nearshoring.

“Estamos desarrollando simultáneamente en Piedras Negras, Coahuila, un parque industrial de 120 hectáreas, estamos desarrollando un parque en Querétaro y estamos también en Saltillo, tenemos varios parques industriales y en Ramos Arizpe, hay mucha actividad y la vacancia es realmente cero”, concluyó.