Capitalización de nearshoring y flexibilización de la aduana entre México y EU

El capitalizar las oportunidades que generan el nearshoring, continuar trabajando para mantener una frontera unidad entre México y Estados Unidos (EU), flexibilizar los tiempos de traslados de las mercancías de importación y exportación son los elementos claves para avanzar más rápido en la consolidación del comercio exterior, fueron las principales conclusiones en el Foro de Comercio Exterior, Fiscal y Finanzas que realiza hoy Index Nuevo León, organismo que preside Javier González Caballero y dirige Zelina Fernández.

En el evento donde expertos expusieron diversos temas como: el nearshoring panorama actual; facilidades aduaneras; dictamen fiscal retos y oportunidades; y la matriz de riesgo para las operaciones de exportación e importación, coincidieron que México y EU viven uno de sus mejores momentos en la era del comercio exterior, principalmente por el nearshoring o la relocalización de varias empresas que desean hacer negocios en el marco del T-MEC.

Emilio Cadena, presidente de Grupo Prodensa, miembro del Consejo Coordinador Empresarial y asesor para Norte América de este organismo, sostuvo que para capitalizar las oportunidades que se avecinan con la llegada de nuevas inversiones y la relocalización de la industria a nivel mundial, México tendrá que consolidar la visión regional con nuestros socios comerciales y continuar con el respeto y renovación del T-MEC”

Además, Cadena destacó que el nearshoring se origina por el alza en el costo de la mano de obra en China; toma de decisiones del consumidor, velocidad del mercado y el internet; renegociación del NAFTA al USMCA; conflicto USA y China; la pandemia y su impacto en la cadena de valor y a la disponibilidad de talento en la Unión Americana.

“No olvidemos que para tener éxito es necesario seguir trabajando en fomentar el talento entre los colaboradores”, señaló Cadena.

En su oportunidad, Marco González, titular de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León y director general honorario de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) dijo que “Nuevo León es punto estratégico para acceder al mercado norteamericano y una de las entidades que más rápido se beneficiará del nearshoring”.

Destacó que como estado industrial Nuevo León capta uno de cada cinco dólares de la inversión extranjera directa que genera en el país.

En cuanto a la recaudación de impuesto en el puente fronterizo de Colombia, Nuevo León, dijo de enero a abril del 2022 fue de 9 mil 722 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo, pero del 2023 fue de 10 mil 296 millones de dólares, un crecimiento del 6 por ciento, lo que revela la importancia y el crecimiento del comercio en esta aduana.

En otra información, de acuerdo a los datos oficiales la aduana de Nuevo Laredo reportó una recaudación por impuestos, de enero a abril del 2022, de 52 mil 264 millones de dólares y para el mismo periodo del 2023, de 54 mil 608 millones de dólares, esto es un crecimiento de cuatro por ciento.

El Puerto Colombia alcanzó el segundo lugar en Recaudación de Impuestos de Importación entre todos los cruces fronterizos de México.

En el panel de facilitación aduanera se comentó que existe un ambicioso plan de inversiones en el tema de transporte a 10 años en el estado de Texas que suma unos 100.6 mil millones de dólares (mmdd), destacando que se han completado 179 proyectos (8.8 mmdd) 53 proyectos están en construcción (5.3 mmdd) 35 proyectos tienen fondos comprometidos durante los próximos 10 años (4.0 mmdd) y los distritos están desarrollando 98 proyectos (21.3 mmdd)

Señaló que el comercio entre EU y México se ha triplicado entre 1994 y 2022, aumentando de 173 mil millones de dólares (mmd) a 687 mil (mmd).

Se agregó que el 68 por ciento del comercio entre ambos países pasa por la frontera Texas-México y el valor de estas transacciones entre el estado texano y el país aumentó un 681 por ciento, de 67 mil millones de dólares en 1994 a 529 mil millones de dólares en 2022.

En el panel participaron: Claudia Ávila, directora general de atención aduanera y Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM); Caroline A. Mays, directora de planeación y transporte Modal, del departamento de transporte de Texas; Claudia Lagos, directora de comercio internacional y planeación fronteriza del departamento de transporte de Texas y Adam Sulewski, U.S Customs and Border protection – trade Representative to Mexico – US Embassy.

En el tema fiscal, se destacó el calendario y fechas clave para el dictamen, y se precisó que en los meses de agosto y septiembre de este año inician las auditorias preliminares, reuniones de control interno y se presentan el borrador de los estados financieros de las empresas exportadoras.

Apuntando que en septiembre y noviembre se trabaja en las observaciones preliminares y se realizan los recuentros físicos provisionales de inventarios. Los siguientes meses se avanzará en el díctame fiscal que tiene como fecha para final para presentar en mayo 15 del 2024.

Los participantes en el panel fiscal fueron César Buenrostro, de la firma KPMG; Abel Garza de Deloitte; Jesús Roble de PWC México y Roberto Serralde de Basham, Ringe y Correa

En el taller: La matriz de riesgo para las operaciones de exportación e importación de las empresas, participó Mauricio Rojas de Focus Group e Ignacio Yánez de Intrade Samart LAW FIRM.