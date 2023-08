Se consumen casi 15 latas menos de cerveza en el primer semestre: Inegi

El pasado 6 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Cerveza, cuyo consumo en México alcanzó las 194.2 latas per cápita, una reducción de 7 por ciento anual, o el equivalente a cerca de 14.7 latas menos durante en el primer semestre de este año, de acuerdo con datos del INEGI.

En la primera mitad de este año se vendieron en el país 68.9 litros de la bebida de malta por persona, una reducción comparada con los 74 y los 72 litros del mismo periodo del 2022 y 2021, respectivamente, años en los que la emergencia sanitaria impulsó el consumo en el hogar.

Durante los primeros seis meses de este año se bebieron en total 6 mil 213 millones 632 de litros de cerveza, lo equivalente a un consumo de 32.38 six de cerveza por persona o 194.2 latas, de acuerdo con cálculos de El Financiero.

Martín Ramón, manager Advanced Analytics de Kantar México, División Worldpanel, explicó que la inflación y el alza de precios de la misma cerveza tuvieron un impacto en las ocasiones de consumo.

“Es real el incremento de precios, y con toda la inflación que estuvo de forma acelerada, se ve un impacto también en el consumo de cerveza porque ya no alcanza para consumir lo de antes”, explicó.

Kantar detalló en un reporte que, en lo que va del 2023, las ocasiones de consumo y la frecuencia crecieron 21.8 y 14.3 por ciento anual, respectivamente, pero la penetración aumentó a un ritmo mucho más bajo con una ligerísima alza de apenas 0.5 por ciento.

“Aunque hay más compradores en comparación con los dos años anteriores, estos no se hacen más intensos, pues llevan consigo menos unidades y espacian sus viajes de compra. Es evidente que el precio impacta en la cantidad de producto que se llevan con cada viaje”, explicó en un reporte Adrián Ávalos, Out Of Home & Usage Food Manager de Kantar México, división Worldpanel.

Según la Asociación Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC), las bebidas como el agua embotellada, la cerveza, las bebidas preparadas (RTD, listas para beber), los refrescos y los jugos han experimentado un incremento del 10.5 por ciento en su precio en lo que va de 2023 en México.

“El consumo dentro del hogar bajó porque ya no acompañas todas las comidas con cerveza, y en el consumo fuera del hogar vemos que se incrementa el gasto en bares, restaurantes y discotecas, eso nos habla de una bebida social” expuso Martín Ramón.

De acuerdo con YouGov, una firma global de tecnología de análisis y datos de investigación en línea, un 44.7 por ciento de los mexicanos declararon no consumir alcohol y, de entre el 55.3 por ciento que sí lo hace, el 26 por ciento refirió que prefiere tomar destilados como tequila, whisky o ginebra, en lugar de cerveza o vino.

“En general, de los mexicanos encuestados que respondieron preferir la cerveza o el vino, el 28.2 por ciento respondió adquirir alcohol al menos una vez al mes, y 27.2 por ciento incluso con menor frecuencia. El 18.1 por ciento compra al menos una vez a la semana y sólo 2.3 por ciento compra alcohol diariamente”. reveló el reporte de la firma de datos.

Cabe destacar que, en el 2020 con la pandemia del coronavirus, los hábitos en el consumo de cerveza se modificaron, hubo escasez debido a que por un par de meses se suspendió su producción, por no considerarla actividad esencial, y su consumo bajó ese año porque no se podían tener reuniones, no había bares, conciertos, ni estadios con actividades deportivas.

Con ello, todas las ocasiones de consumo se migraron al hogar, tras agotar la oferta tradicional se acabó en los anaqueles la categoría light, ultra, artesanales y recientemente con la vacunación y la recomendación de no tomar, las cervezas cero alcohol.

En últimos años, empresas como Grupo Modelo, Heineken y Constellation Brands han incrementado su portafolio de bebidas menos calóricas con opciones de hard zeltzer o productos con bajo contenido de alcohol y menos calorías debido a que, tras la pandemia los consumidores suelen preocuparse más por su salud y su peso.

México es el quinto país a nivel mundial con mayor consumo de cerveza, sólo detrás de Rusia, Brasil, Estados Unidos y China.