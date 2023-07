Hogares mexicanos (más) inteligentes: 3.93% tienen tecnología ‘smart home’

En los últimos años, México ha experimentado un crecimiento en la demanda de electrodomésticos inteligentes, impulsado por la necesidad de contar con soluciones tecnológicas que mejoren la comodidad, seguridad y eficiencia energética en los hogares, una oportunidad de mercado que aprovechan firmas como LG, Samsung, Whirlpool, Siemens, Kenwood y hasta Grupo Gigante y Telmex que lanzaron su propia línea de productos smart home.

En el país alrededor de 3.93 millones de familias tienen algún equipo inteligente en su hogar, ya sean termostatos, enchufes, luces, bocinas, robots de limpieza, cámaras de vigilancia, lavadoras, refrigeradores y cafeteras que operan de forma automatizada desde celulares o bajo comandos de voz.

“Esta transformación ha dado lugar al crecimiento en la demanda de electrodomésticos premium que no solo cumplen con las funciones básicas, sino que también ofrecen diseño, tecnología, conectividad y sofisticación”, comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación de LG México.

El valor de mercado de los equipos smart home en México alcanzó los mil 279 millones de dólares en el 2022 y se espera que crezca a tasas anuales de 12.8 por ciento, lo que significa que para el 2027 podría superar los 2 mil 467 millones de dólares, de acuerdo con Statista.

“México tiene un alto nivel de adopción de la tecnología doméstica inteligente y muchos consumidores están dispuestos a invertir un poco más por estos dispositivos, de ahí que vemos un potencial de crecimiento muy importante para nuestra gama LG ThinQ, que ofrece electrodomésticos con Inteligencia Artificial”, mencionó Aguilar.

Agregó que, para este año, el potencial de crecimiento que ven para los electrodomésticos inteligentes de LG es aún mayor gracias a que ya se han normalizado las cadenas de suministro, así como la fabricación de microchips, lo que permitirá que los precios finales bajen aún más.

Hoy esa tecnología está presente en 10.7 por ciento de los hogares, pero Statista calcula que para el 2027 al menos 7.8 millones de viviendas serán hogares inteligentes activos, para una penetración del 20 por ciento de los inmuebles.

“Estos electrodomésticos pueden comunicarse entre sí e integrarse en una sola plataforma que permite a los usuarios controlar todos sus dispositivos domésticos inteligentes desde una única aplicación que recopila y comparte datos”, explicó David Santiváñez, experto en Tecnología.

La desconexión de lo conectado

Henry Kim, director de la línea ThinQ en LG, afirmó hace unos meses que solo el 50 por ciento de los electrodomésticos inteligentes se mantenían conectados a internet, debido a que muchas personas no aprovechaban esa ventaja.

“El consumidor no ve el verdadero valor que los fabricantes; ven respecto a cómo estos aparatos pueden ayudarlos en el largo plazo. El problema es que no se toman el tiempo para conectarlos o simplemente no saben aprovechar todas las bondades de estos equipos”, comentó David Santiváñez.

Pese a contar con la etiqueta smart, aún no saben aprovechar al máximo las capacidades que ofrecen este tipo de dispositivos, agregó el experto en tecnología, quien explicó que el consumo se ha dado más por mera curiosidad que por una necesidad real.

LG es consciente de esta situación y por esta razón, el director de Comunicación para LG México señaló que desde que un usuario decide comprar un equipo de la línea ThinQ, se les ofrece el servicio de instalación sin costo adicional.

“Nosotros como marca ofrecemos la instalación básica, pero adicionalmente, tenemos un programa que pone en contacto a nuestros clientes con toda la marca, a través de expertos en el uso de los productos. Además, damos cursos en línea de cómo utilizar la plataforma ThinQ para aprovechar al máximo las prestaciones de nuestros productos”, indicó Daniel Aguilar.

Ciberseguridad, el reto del mercado Smart Home

Para el experto en tecnología, David Santiváñez, el mayor reto del mercado de los productos smart home es el tema de ciberseguridad, ya que la hiperconectividad que supone esta tendencia implica que los cibercriminales tienen una mayor superficie de ataque para robar datos sensibles de los usuarios.

“Las empresas que fabrican estos productos deben tener plataformas muy seguras o, de lo contrario, sus usuarios estarán más expuestos a ser víctimas del robo de su información. Aunque ahora no hemos visto casos en este rubro, no dudo que, a medida que crezca la adopción, veremos los primeros ciberataques”, indicó el experto en tecnología.

En tanto, Jean García Periche, presidente de GENIA Latinoamérica, una firma especiliza en tecnología, aseguró que esto también es responsabilidad de los usuarios, quienes deben tomar las precauciones necesarias al momento de usar estos equipos con inteligencia artificial que están conectados a internet.

“Los usuarios también son responsables de la ciberseguridad, seguramente necesitamos de una alfabetización digital para que aprendan a proteger sus datos, pero también para que le saquen el mayor provecho a la inteligencia artificial con que cuentan los dispositivos”, sostuvo García Periche.