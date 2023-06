‘Nuevo nivel de señora desbloqueado’: Así puedes quitar el tono amarillento de los electrodomésticos

¡Qué emoción! Por fin completaste los electrodomésticos de tu hogar: licuadora, plancha, refrigerador, tostador, horno de microondas y hasta batidora. Sin embargo, si notas que con el paso del tiempo se vuelven amarillos y al limpiarlos no mejoran, te compartimos algunos tips para que vuelva a relucir de blancos.

Los electrodomésticos puedes tornarse amarillos debido al paso del tiempo y a que interactúan con otros elementos del medio ambiente, como humedad, cochambre y polvo.

¿Cómo puedo quitar el color amarillo en electrodomésticos?

Para ‘remodelar’ tus electrodomésticos necesitas: cuatro tazas de agua caliente, media taza de cloro, un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, una cuchara de plástico y una esponja absorbente.

Ahora deberás mezclar el cloro, el bicarbonato y el agua en un recipiente limpio. Luego de que todo esté bien integrado, sumerge la esponja y quita el exceso para después aplicar sobre los electrodomésticos que estén amarillentos.

Espera de cinco a 10 minutos para enjuagar o en su caso, pasar un trapo limpio para enjuagar las superficies de los electrodomésticos.

Otra mezcla que podría funcionar para quitar el color amarillo es agua, vinagre y bicarbonato.

Recomendaciones para cuidar electrodomésticos

Para evitar las difíciles manchas amarillas, se recomienda limpiar tus electrodomésticos a profundidad cada tres meses. Además, debes leer los instructivos antes de usar algún aparato que hayas adquirido recientemente.

También revisa con frecuencia los cables de todos los equipos electrónicos. No los uses si están pelados o con enchufes están dañados. Cuando los desconectes, no los jales.

Si se dañó, puedes aplicar la garantía, pero si se venció, acude a un experto, no intentes arreglarlo tú. Trata cada electrodoméstico con cuidado, no azotes las puertas de refrigeradores y microondas.

Procura ponerles funda cuando no los uses y evita que les dé el sol directamente, ya que puede afectar los componentes internos del dispositivo.