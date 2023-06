Mexicana de Aviación: Magistrados ponen fecha para decidir si venta de la marca avanza o no

Un Tribunal Colegiado en Materia Laboral se comprometió con los trabajadores de Mexicana a dictar sentencia definitiva, en menos de 10 días, sobre el sobreseimiento de un amparo que impide concretar la venta de la marca y otros inmuebles que tiene la aerolínea.

Luego de una reunión con los tres magistrados que definirán si se desestima el recurso legal, representantes de los trabajadores dijeron a El Financiero que si bien el periodo para dictar sentencia es de 90 días, se emitirá una resolución antes del 5 de julio, límite que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio para definir si se podrá adquirir o no la marca.

Eduardo Barrera, representante de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), señaló que los magistrados se comprometieron a acotar el plazo.

En caso que la sentencia se incline en favor de los empleados de Mexicana, la compra podrá avanzar, precisó Barrera.

¿Qué es lo que detiene la venta de la marca Mexicana?

El recurso legal que los trabajadores buscan que se desestime privilegia a un grupo de 200 trabajadores que buscan obtener 400 de los 817 millones de pesos que ha puesto en la mesa el Gobierno de México para comprar la aerolínea y poder repartir esos recursos entre más de 8 mil trabajadores.

“Los magistrados están consciente que el oxígeno se acaba. Si no tenemos algo claro, el Gobierno decidirá no comprar los bienes de Mexicana”, señaló Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de Mexicana de Aviación (Ajteam).

La administración de López Obrador pretende adquirir la marca Mexicana para constituir una aerolínea comercial que sea controlada por el Ejército y que tenga como principal base de operación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la cual iniciaría a volar antes del fin de este año.