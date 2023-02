Fábrica de Tesla en Monterrey: Así fue el ‘jaloneo’ entre AMLO y Elon Musk

‘Habemus’ inversión de Tesla en México: después de ‘peros’, rumores y hasta advertencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que una de las empresas líder en el mercado de los autos eléctricos escogió a nuestro país como su próximo destino.

¿Qué se construirá en nuestro país? El presidente no entró en detalles ya que esos, dijo, serán revelados por Tesla en su Investor Day del próximo 1 de marzo, pero se prevé que se trate de una ‘gigafactory’.

Estas instalaciones (que solo se encuentran en Alemania, China y Estados Unidos) crean motores eléctricos, productos de almacenamiento de energía, sistemas de propulsión y baterías para vehículos.

Estas megafábricas también producen los famosos autos eléctricos de Tesla, como el Modelo Y que se construye en Texas, estado vecino de Nuevo León.

Y si bien ahora es oficial, la llegada de Tesla a Monterrey estuvo lejos de ser un asunto sin problemas, esto debido a una postura de López Obrador.

Un ‘sí, pero no’ a la idea de Tesla en el norte

El mandatario aprovecha sus conferencias ‘mañaneras’ para destacar que, contrario a lo que dicen “sus adversarios”, nuestro país permanece como un destino atractivo para las inversiones, algo que subrayó cuando le preguntaron sobre la intención de Elon Musk de traer dólares a México.

“Celebramos que se está decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones”, dijo el 20 de febrero, antes de poner un ‘pero’: la disponibilidad de agua en Nuevo León.

Ese estado en el norte del país vivió una de sus crisis más graves de agua en 2022, lo que llevó al Gobierno federal a autorizar la construcción del acueducto El Cuchillo II para evitar desabastos en el futuro. En junio del año pasado, las autoridades se vieron obligadas a recortar el acceso al líquido a los casi 6 millones de ciudadanos del estado a un máximo de siete horas al día, a medida que las presas corrían el riesgo de vaciarse por completo.

Con ese antecedente, López Obrador explicó que la postura del Gobierno con cualquier empresa que desee invertir en México es que contemplen la disponibilidad de recursos naturales donde busquen establecerse.

“La propuesta es vamos viendo qué dimensiones tiene la empresa, en qué sitios puede tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios”, apuntó.

La ‘amenaza’ a Musk

Días después, López Obrador tomó una postura más radical al advertir que si Tesla escogía a Nuevo León como sede de su planta, su administración no daría permisos.

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”, puntualizó cuando se le preguntó si sugeriría a Musk y compañía llevar la planta al sur, una región del país donde existe un mayor abasto de agua.

“Les diremos dónde es posible que se invierta donde haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano”, aseguró.

La posición del presidente hizo que varios estados en poder de Morena empezaran ‘a levantar la mano’, como su natal Tabasco; Veracruz, gobernada por Cuitláhuac García, y Michoacán, regida por Alfredo Ramírez Bedolla.

También se candidateó Hidalgo, de Julio Menchaca, estado que ofreció a Musk un terreno de 800 hectáreas en Tizayuca y la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Nuevo León se puso ‘respondón’

Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía de Nuevo León, contradijo la aseveración presidencial al explicar que el estado estaba trabajando en pozos someros y profundos y en la aplicación de la modulación de presiones.

A eso agregó el desarrollo de una nueva presa para garantizar la entrega de agua y que Nuevo León y Monterrey no sufran una crisis hídrica como sucedió en 2022.

“Se está trabajando en acciones para que pueda haber suficiente agua, para que todos tengamos”, añadió.

Tesla ‘echa el ojo’ a Indonesia

El ‘encontronazo’ con la administración obradorista llevó a la compañía de Musk a considerar otro país para la instalación de su nueva fábrica.

Fuentes cercanas a la operación que hablaron para El Financiero explicaron que si el Gobierno se mantenía en su posición de negar permisos en Nuevo León, la empresa llevaría sus planes de expansión a Indonesia.

De acuerdo con Bloomberg, la planta produciría hasta un millón de autos al año en línea con la ambición de la firma de que todas sus fábricas alcancen esa capacidad.

Especialistas advirtieron que la participación del presidente López Obrador en la pelea, en lugar de impulsar el atractivo de México a la inversión extranjera, evidenció que en el país se puede utilizar el poder del Ejecutivo para bloquear el otorgamiento de permisos.

Sin embargo, una videollamada después con Musk y el cierre de acuerdos relacionados con el agua, López Obrador dio el tan ‘anhelado’ sí a Tesla en México.

Con información de EFE y Fernando Navarrete