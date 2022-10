La pandemia dejó de ‘glorificar’ el estrés: Aura Díaz de Bayer México

Glorificar el tener estrés por trabajo, o verlo como algo ‘normal’ quedó atrás luego de más de dos años de la pandemia del COVID, y dio paso a que los consumidores prioricen su salud mental y emocional.

“La salud emocional y mental llegó para quedarse. ¿Cuántos de ustedes no están escuchando tengo ansiedad, me siento deprimido, tengo depresión, el estrés? ¿Cuántas veces no les pasaba que antes glorificamos el estrés? Preguntábamos, ‘¿cómo éstas?’ y nos decían ‘ay, súper estresada, tengo un montón de trabajo, pero todo bien’. Glorificamos un montón el estrés”, señaló Aura Díaz Leal, Consumer Excellence and Business Intelligence de la División Consumer Health en Bayer México.

Durante su participación en EF Meet Point Game Changers: Innovación para una vida mejor, expuso que la vista y el oído son los dos sentidos que más se desgastaron durante los dos años de encierro.

“El valor de la salud no está solo en la ciencia, el valor de la salud, después de COVID también está en la diferenciación, que a mi como consumidor me quede claro lo que me estás entregando”, puntualizó.

Acotó que no se regresará a un escenario previo al COVID, y por el contrario, para las marcas será más sencillo entender y comunicarse a los consumidores del ahora que buscan simplicidad y solución de situaciones.