La producción de autos sube 31.3% anual en agosto; la exportación, 16.9%

La producción y exportación de autos registraron sus mejores cifras en agosto, con un crecimiento del 31.3 y 16.9 por ciento anual, respectivamente, a pesar de la presión por las interrupciones en la cadena de suministro y la falta de semiconductores.

De acuerdo con el INEGI, en agosto se fabricaron 316 mil 815 unidades, lo que representó un alza de 31.3 por ciento respecto a los 241 mil 178 coches del año pasado; sin embargo, en comparación con los datos previos a la pandemia, la cifra se ubica 8.1 por ciento por debajo del octavo mes del 2019.

Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que, si bien los resultados de agosto en producción y exportación son muy buenos para la recuperación de la industria, éstos se encuentran aún debajo de niveles precovid.

La producción de autos subió 31.3%.

“En agosto se produjeron 316 mil 815 unidades, 31.4 por ciento más que el año pasado; sin embargo, aún nos encontramos por debajo de los registros de 2019 en un 8.1 por ciento negativo, en cuanto al promedio de los últimos diez años ya estamos 4.4 por ciento por arriba de este promedio”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que la expectativa es optimista hacia adelante, aunque con una recuperación lenta, por lo que no esperan regresar a niveles previos a la pandemia sino a finales del 2024.

“El tema del abasto de semiconductores no se resuelve de un mes a otro, esperamos que las plantas que se estarán echando a andar en Estados Unidos permitan un mejor abastecimiento, pero esto no sucederá mientras no se pongan en marcha”, añadió.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la diferencia contra niveles prepandemia de 2019 es de 15.3 por ciento por debajo, lo que significa que “aún falta producir 405 mil 735 unidades”, precisó.

De las armadoras afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Mercedes Benz, General Motors, Mazda, Ford y Toyota tuvieron los crecimientos más grandes en producción con 223.6, 119, 95.4, 64.7 y 41.3 por ciento, respectivamente, mientras que las únicas tasas negativas en agosto fueron de Nissan con 25 por ciento menos autos armados y Honda con una baja de 24 por ciento.

En el acumulado de enero a agosto, se fabricaron 2 millones 238 mil 153 coches, para un crecimiento de 7.85 por ciento anual.

La exportación también acelera

Por su parte, el envío de autos nuevos producidos en México también reportó números positivos. En agosto se exportaron 248 mil 704 autos, un alza de 16.9 por ciento anual.

De acuerdo con la AMIA y el INEGI, a pesar de los datos positivos en este mes, la exportación de vehículos en agosto se encuentra 13 por ciento por debajo del 2019 y 20 por ciento debajo del periodo de enero a agosto previo al Covid.

“Seguimos manteniendo respecto del mes un registro negativo de 37 mil 371 unidades menos en agosto de este año que en lo realizado en agosto de 2019. En cuanto al comparativo de enero-agosto de 2022 con 2019, tenemos una variación negativa de 477 mil 179 unidades, para un decremento del 20 por ciento respecto a este periodo”, agregó el director general de la AMIA.

En cuanto al registro de exportación de los últimos diez años, éste se mantiene casi en el límite, con una variación de 0.2 por ciento que son 3 mil 182 unidades menos enviadas al extranjero. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación, seguido de Canadá, Alemania, Colombia y Puerto Rico.

Contrasta que, durante dicho periodo correspondiente al octavo mes del año, BMW Group, Nissan, Mazda y Honda fueron las armadoras que tuvieron las caídas más grandes en exportación de vehículos, con una baja anual de 92.1, 48.6, 18.2 y 17.6 por ciento, respectivamente, frente al mismo mes del año pasado.

Se regularizan inventarios

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destacó que los segmentos que tuvieron mayor impulso en este mes fueron los autos de usos múltiples y camiones ligeros, mientras que los subcompactos y los deportivos fueron los de mayor contracción.

“Está llegando mayor disponibilidad de inventario, de producto y con esto la expectativa es que al cierre del año podamos ir mejorando la oferta, reduciendo el rezago en las entregas de clientes y enfrentar el 2023 todavía con un condicionamiento de oferta, pero menos fuerte que 2021 y 2022″, dijo.

“Nos encontramos en una fase de lenta recuperación y esto nos dará una mejor perspectiva para el arranque de 2023, por lo que al fin de año se espera la venta de 1 millón 20 mil unidades”, explicó.

Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señaló que el sector superará los niveles del año pasado, mientras se espera la recuperación de volúmenes de semiconductores que en lo que va del año ha impactado a más de 2 millones de autos en el mundo.

“Nuestro ajuste ha sido favorable y para este mes de septiembre estamos estimando que vamos a llegar al cierre de este 2022 a los 104 mil millones de dólares, un incremento del 9.6 por ciento en el comparativo con el año anterior, mes de octubre un posible incremento”, concluyó.