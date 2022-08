Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por patente de vacuna contra el COVID

Moderna denunció a Pfizer y BioNTech, pero no busca el retiro de su vacuna. (Bloomberg)

Moderna informó que está demandando a los socios Pfizer Inc. y BioNTech, alegando que la tecnología en su vacuna contra el COVID-19 infringe sus patentes, lo que prepara el escenario para un enfrentamiento legal masivo entre los tres titanes de las vacunas.

En un comunicado divulgado este viernes, Moderna acusó a Pfizer y BioNTech de violar patentes que protegen elementos clave de la tecnología de ARN mensajero de Moderna en el desarrollo de la vacuna Comirnaty. Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, dijo que tenía patentes de 2010 a 2016 sobre la tecnología de ARNm que hizo posible su vacuna Spikevax, pero que las otras dos compañías copiaron la tecnología sin permiso.

Moderna apuntó que está presentando una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts y en un tribunal regional en Alemania. Las denuncias no pudieron ser verificadas de inmediato en los registros judiciales.

Moderna añadió que no está pidiendo a los tribunales que retiren del mercado la vacuna Pfizer-BioNTech para el COVID ni que bloqueen las ventas futuras. La compañía busca daños y perjuicios por el período que comienza el 8 de marzo de este año y dice que no buscará daños y perjuicios por las ventas de Pfizer a 92 países de bajos y medianos ingresos. Al principio de la crisis del COVID, Moderna prometió no aplicar su propiedad intelectual durante la pandemia, pero el 7 de marzo modificó esa promesa para que se aplicase solo a los países de bajos ingresos, lo que esencialmente hace posible este litigio.

“Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARNm en la que fuimos pioneros, invertimos miles de millones de dólares y patentamos durante la década anterior al covid-19″, indicó el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, en un comunicado.

Las vacunas de ARNm han jugado un papel crucial en la respuesta pandémica, particularmente en Estados Unidos. Pfizer registró el año pasado casi 37 mil millones de dólares en ventas de Comirnaty, mientras que Moderna registró aproximadamente 18 mil millones de dólares en ingresos de Spikevax.

Las batallas de propiedad intelectual sobre la tecnología utilizada en las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech están proliferando. A principios de este año, Alnylam Pharmaceuticals demandó a Moderna, Pfizer y BioNTech por la tecnología de nanopartículas lipídicas utilizada en sus dos vacunas COVID. Moderna ha discutido con los Institutos Nacionales de Salud sobre si incluir a los científicos de la agencia como inventores de patentes para la vacuna contra el COVID de Moderna.

Moderna aseguró que Pfizer y BioNTech tenían otras opciones, pero “decidieron proceder con una vacuna que tiene exactamente la misma modificación química de ARNm en su vacuna” que la vacuna de Moderna. Moderna también acusó a Pfizer y BioNTech de copiar su enfoque de codificar una proteína de la espícula de longitud completa en una nanopartícula lipídica.